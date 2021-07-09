السيطرة على حريق مخزن ورق وكرتون فى الدقهلية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في الدقهلية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل شب في مخزن ورق وكرتون بأرض فضاء بقرية جراح التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارٌا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء تستخدم كشونة لتخزين الورق والكرتون.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسئولو مجلس مدينة أجا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق شب بقطعة أرض فضاء مستأجرة لشخص يدعى على عبدالمنعم أبوحليمة ويستخدمها كشونة لتجميع بكرات الورق والكرتون.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد ثلاث ساعات ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح وتم استدعاء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق في المنزل

يذكر أن من المهم أن تنتبه إلى الأجهزة الكهربائية في المنزل و ينبغي ألا يبقى اللاب توب في السرير لمدة طويلة، فقد يصبح حارًا جدًا.

لا تحاول إصلاح الأشرطة الكهربائية التالفة بل يجب رميها مباشرة إذا كانت الأجهزة الكهربائية مثل التلفاز أو محمصة الخبز أو المايكرويف تالفة فيجب إصلاحها أو تبديلها.

ومن المهم ألا تضع الآلات التي تبعث الحرارة بالقرب من أشياء قابلة للاحتراق بسهولة.

لا تضع الهاتف الجوّال قرب أشياء قابلة للاحتراق عند شحنه.

ولا تضع أشياء قابلة للاحتراق قرب البوتاجاز، على سبيل المثال مساكات الأواني الساخنة أو فوط المطبخ أو المجلات.

وغالبًا ما تبدأ الحرائق في المطبخ ومن المعتاد أن يبدأ الحريق في البوتاجاز، ولذلك يجب عدم الابتعاد عن البوتاجاز عندما تطهي الطعام.

ويمكن استعمال "حارس الموقد" أو جهاز توقيت لتفادي اندلاع الحرائق.

إذا كنت تطهى الطعام بالزيت فمن المهم أن تبقي غطاء في جوارك، لكي يتسنى لك إخماد النار ورفع القدر عن النار إذا اندلع الحريق.

إذا بدأ الزيت بالاحتراق فيجب عدم إطفائه بالمياه ولا تنس أن تنظف مروحة المطبخ من وقت لآخر إذ قد تندلع النار في الدهن المتراكم فيها.

أطفئ كافة الشموع عند مغادرتك للغرفة ولا تضع عدة شموع بالقرب من بعضها البعض ولا تضع الشموع بقرب أشياء قابلة للاحتراق مثل الستائر.

ولا تدخن في السرير أو في أماكن أخرى قد تنام فيها، فالتدخين في السرير هو السبب الأكثر شيوعًا للحرائق القاتلة.

حريق الدقهلية

حريق الدقهلية

حريق الدقهلية

حريق الدقهلية

حريق الدقهلية

حريق مصنع بالدقهلية

حريق مصنع بالدقهلية

حريق مصنع بالدقهلية

حريق مصنع بالدقهلية