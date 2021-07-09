وفاة جيهان السادات (فيديو جراف)

توفيت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل «الحرب والسلام»، اليوم (الجمعة)، عن عمر ناهز 87 عاما.

نعتها رئاسة الجمهورية قائلة: «قدّمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمنحها «وسام الكمال»، كما قرر إطلاق اسمها على «محور الفردوس».

بداية المرض لدى جيهان السادات كان في 24 يونيو 2021، إذ كشفت عائلة السادات عن تعرض جيهان لأزمة صحية طارئة

استدعت الحالة مكوثها في المستشفى، وكان القدر أقوى بوفاتها اليوم 9 يوليو.

ولدت جيهان صفوت رؤوف بمدينة القاهرة في 29 أغسطس 1933، وهي الفتاة الوحيدة بين أخين ووالدها هو الجراح صفوت رؤوف أنجبها من زوجته الإنجليزية كلاديس كترل.