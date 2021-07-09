الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية خلال 24 ساعة

تهريب بضائع
تهريب بضائع

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ فى وزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة من تحقيق نتائج إيجابية.

وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (4) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (23) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1258) مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت الجهود فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (199) حكم قضائى متنوع، وفى مجالى مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط عدد (2) قضية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أمن المنافذ وزارة الداخلية خلال 24 ساعة نتائج إيجابية جرائم تهريب البضائع المنافذ الجمركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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