الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب صالة جيم وآخرين لاتهامهم بنشر وترويج الأفلام الإباحية

حبس صاحب صالة جيم
حبس صاحب صالة جيم

قررت نيابة شمال المنيا حبس صاحب صالة جيم وتخسيس بأحد مراكز المنيا، 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، وأمرت بحبس 4 متهمين آخرين 4 أيام على ذمة القضية، لاتهامهم بنشر وترويج الأفلام الإباحية على شبكة الإنترنت والابتزاز.

وقرر المستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام لنيابات شمال المنيا، باستكمال التحريات، وفحص الفيديوهات، وسماع أقوال المتهمين الخمسة المتهم الرئيسي، و4 متهمين شاركوا في نشر الفيديوهات.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت إخطارا بانتشار مجموعة من صور خاصة بصاحب صالة جيم وتخسيس بمركز بنى مزار، شمال المنيا، منشورة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعى.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وأفادت التحريات الأولية أن الصور التى تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعى وتجمع شخص مع نساء فى أوضاع مخلة بالآداب، خاصة بالمتهم، كما أفادت التحريات أن هذا الشخص عاد حديثا من قبرص، وقام بفتح مركز للجيم والتخسيس، فى منزله وأن أغلب رواده من النساء وهو حاصل على دبلوم صنايع.

كما أفادت التحريات أن مجموعة من أصدقاء هذا الشاب استطاعوا الحصول على صور ومقاطع فيديو له مع مجموعة من الفتيات وتم إخفاء وجوههن، وأنهم حاولوا ابتزازه للحصول منه على مبالغ مالية وعندما رفض الانصياع لمطالبهم قاموا بنشر تلك الصور ومقاطع الفيديو.

وكانت التحريات الأولية قد أفادت أيضا أن المتهم صاحب صالة جيم وتخسيس للسيدات استغل عمله فى الجيم وبرامج التخسيس فى إقامة علاقات جنسية وقام بتصوير السيدات اللاتى كن يمارسن معهن الرذيلة بشقة خاصة وليس صالة الجيم بوضع كاميرات داخل الشقة.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم صاحب الصور وأصحاب الصفحات التى قامت بنشر الصور ومقاطع الفيديو وعددهم 4 أشخاص، وتم التحفظ عليه بالأجهزة الأمنية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

شمال المنيا التحقيقات شبكة الإنترنت التحريات الفيديوهات

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