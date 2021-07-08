الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة عصابة سرقة المواطنين في أطفيح لجلسة 5 أغسطس

عصابة سرقة
عصابة سرقة

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، محاكمة عاطلين في اتهامهما بسرقة 8 بالإكراه بمنطقة أطفيح، لجلسة 5 أغسطس، للشهود، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الأول.

صدر القرار برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح، وأمانة سر عصام نصار ووائل سيد وعبدالعزيز محمد مناع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين أحمد م ع م م، 22 سنة، عامل، رمضان ح ع م، بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة سرقا مبالغ مالية ومنقولات مملوكة للمجني عليهم على يوسف ذكي، وعبدالنبي سليم رزق، وجمعه علي عبد التواب، وعبدالنبي عباس عتريس، ومحمد محمود سعيد، وسعيد محمد سعید، وكرم محمد عباس، وسيد محمد سعيد، بالاكراه الواقع عليهم بأن باغتهم أثناء توقفهم لإصلاح سيارة الأول بأحد الطرق العامة، وأشهر أحدهما سلاح ناري بندقية آلية واشهر الآخر سلاح ابيض واقتادهم الي منطقة جبلية فبث الرعب في نفسهم، وشلا مقاومتهم واستولى على المسروقات وما أن حاول المجني عليه الرابع المقاومة حتى أطلق المتهمون الأول صوبه أعيرة نارية أحدثت به وبالمجني عليه الثالث إصابات، فتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المـسروقات وفرا بها هاربين.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاح ناري بندقية حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو احرازه، وحازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته او احرازه، وحازا واحرزا سلاح ابيض "حديده " دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

الاكراه أطفيح محكمة جنايات الجيزة محاكمة عاطلين تحقيقات النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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