لقاطنى القاهرة الكبرى.. «التضامن» تعلن عن وظائف جديدة بالأسمرات

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن حاجته إلى عدد من العاملين لشغل الوظائف التالية:-



_مدير تدريب وإنتاج

_ أخصائي نفسى «خبرة فى تطبيق اختبارات الذكاء».

_أخصائي سيكوموتر.

_أخصائي تكامل حسي.

_سياحة وفنادق

_أفراد أمن.



وأكد مجمع الخدمات المتكاملة عبر موقعه الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على ضرورة توافر الشروط التالية:



_ لايزيد السن عن ٢٥ عامًا لوظيفة أخصائي نفسى «خبرة فى تطبيق اختبارات الذكاء»، وأخصائى سيكوموتر، أخصائي، وتكامل حسي، وسياحة وفنادق، وأفراد أمن.



فيما أوضحت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن المؤهل المطلوب لوظيفة مدير تدريب وإنتاج هي تربية فنية أو اقتصاد منزلي.



_المؤهل المطلوب لوظيفة أفراد أمن يشترط مؤهل متوسط .



_الخبرة المطلوبة لمدير التدريب والإنتاج يشترط ألا تقل عن ٥ سنوات فى مجال التدريب والتصميم والإنتاج.



_يشترط أن يكون مصري الجنسية ومن قاطني القاهرة أو الجيزة أو القليوبية.



وأكدت المؤسسة القومية أنها قطاع خاص وليست حكومية، مشيرة إلى أن العاملين يخضعون لفترة تدريب ٣ شهور، ويتم عمل عقد سنوي بعد فترة الاختبار يجدد سنويا برغبة الطرفين، كما يتم التأمين على العاملين صحيًا واجتماعيًا، على أن يكون مقر العمل بمجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات.



أما خطوات التقدم للوظيفة حددتها المؤسسة كالأتي:-

_ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم وإرفاق معها السيرة الذاتية ومؤهل الدراسة.



_ إحضار صورة بطاقة الرقم القومى، وذلك بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، أو بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بدءا من السبت ٢ يوليو ٢٠٢١ وحتى السبت ١٧ يوليو ٢٠٢١ .

وضعت وزارة التضامن، عدة شروط للقبول بالمؤسسة وهي:-

ألا يقل سن الملتحق عن 25 سنة من المعاقين ذهنيا من أصحاب الهمم ويكون للملتحق ولي أمر مسؤل عن تسليمه واستلامه من المؤسسة وأن يجتاز الكشف الطبي الظاهري للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسية قبل الالتحاق.