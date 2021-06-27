تعرف على خطوات حجز تذكرة معرض الكتاب 2021 في مصر بالتفصيل

خطوات حجز تذكرة معرض الكتاب 2021 ترصدها الدستور .. كلمات تدور في أذهان المواطنين بحثا عن معرفة كيفية الحجز لدخول معرض الكتاب، خاصة بعد الإعلان عن موعده بعد تأجيله عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وقتله عشرات من المواطنين.

معرض الكتاب 2021

وأوضحت الصفحة الخاصة بمعرض الكتاب على السوشيال ميديا "فيسبوك" عن كيفية حجز التذاكر بشكل سريع ومنظم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، عن طريق موقع الرسمي للمعرض، والتي ستنطلق في 30 يونيو وتستمر إلى 15 يوليو المقبل، في التجمع الخامس بمركز المعارض الدولية بمصر.

واتخذت المنصة التي أطلقها "معرض الكتاب" شعار "القراءة حياة" شعارا لها والتي تحتوي على الخطوات الصحيحة للتسجيل على منصة معرض الكتاب، البيانات الشخصية المكونة من "الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع – اختيار يوم الزيارة" بعد الضغط على اختيار احجز تذكرتك ثم تظهر لك على الشاشة تذكرة الزيارة، وتظهر لك على هيئة رسالة نصية على تطبيق "الواتساب" والبريد الإلكتروني، تشتمل على يوم الذهاب، وبوابة الدخول.

وعمل المسئولون عن معرض الكتاب على التسهيل على الزائرين في حجز التذاكر ومنعا للتكدث والازدحام، وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت رعاية هيثم الحاج على الموقع الرسمي حجز التذاكر، وللتسهيل يتم إرسال التذكرة لكل من يقوم بالحجز من على المنصة فى فى رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل.

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب 2021

يبحث عن خطوات حجز معرض الكتاب 2021 عدد كبير، والخطوات هي:

(١) اضغط على الرابط https://cairobookfair.gebo.gov.eg/

(٢) عند دخول الموقع لحجز أول تذكرة، تأكد من حفظك للرقم السرى الخاص بك لتسجيل الدخول بسهولة للحجز مجددا.

(٣) بعض الموبايلات تتطلب تحديث للمتصفح المستخدم فى البحث لتفادى المشاكل التقنية مثل اختفاء التاريخ وبعض الحقول الأخرى لكتابة البيانات.

(٤) فى حالة مواجهتك مشاكل تقنية من الهاتف أثناء الحجز عليك الدخول من خلال جهاز كمبيوتر.

(٥) احتفظ برنت سكرين من التذكرة على هاتفك فور الحجز لاستخدامه فى حال تأخر وصول التذكرة على الواتس آب.

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