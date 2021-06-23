نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة فى يوليو 2021، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أسعار الزيادات الجديدة فى شرائح استهلاك الكهرباء، منذ بداية شهر يوليو المقبل، حيث من المفترض أن تطبق على العدادات مسبوقة الدفع فى الأول من يوليو، أما العدادات التقليدية التى تعمل بنظام الفواتير سيتم تطبيق الزيادة عليها بدءا من فاتورة كهرباء أول أغسطس التى تمثل استهلاك شهر يوليو.

وأكدت الوزارة وفقً تصريحات من المسؤلين أن بعض الأسعار سوف تظل ثابتة كما هي، مثل الاستهلاكات الصناعية وسوف تكون أقل 10 قروش عن العام السابق.

وفي السطور التالية يرصد “الدستور” أسعار شرائح الكهرباء التي سيتم تطبيقها في يوليو ٢٠٢١ وستكون كالآتي:

تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء فى يوليو 2021

الشريحة الأولى وتكون من صفر إلى 50 كيلو وات، وسعر تلك الشريحة حاليا 38 قرشا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 48 قرشا. الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات وسعرها حاليا 48 قرشا، وفي يوليو 2021 ستكون 58 قرشا. الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًا 65 قرشا، وفي شهر يوليو المقبل ستكون 77 قرشًا. الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات وسعرها حاليا 96 قرشا، ومع الزيادة الجديدة ستكون 106 قرشًا. الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليا 118 قرشا وسترتفع في شهر يوليو المقبل الي 128 قرشًا. الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 140 قرشا. الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم، وسعرها حاليا 118 قرشًا، وبعد أول يوليو ستكون 128 قرشًا. من صفر لأكثر من 1000 وأصحاب تلك الشريحة أيضًا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًا 145 قرشًا.

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تناولنا فى هذا التقرير تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء فى شهر يوليو 2021 واسعار كل شريحة من الأولى وحتى السابعة بحسب بيان وزارة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق أسعار الزيادات الجديدة فى شرائح استهلاك الكهرباء بداية من يوليو القادم.