بعد تصدرها التريند.. القصة الكاملة لحبس شيري هانم وابنتها 5 سنوات

تصدرت شيري هانم تريند محركات البحث على جوجل، عقب تعديل الحكم عليها وعلى ابنتها لـ 5 سنوات بعد الاستئناف، حيث إن المحكمة أصدرت الحكم عليها ب٦ سنوات تم تخفيفه بعد الاستئناف إلى ٥ سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، التي تشتهر باسم "شيري هانم"، وابنتها "زمردة" لكل منهن، في اتهامهن بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

ووجهت المحكمة لشيري هانم وابنتها ٤ اتهامات كالتالي:

- تهمة التحريض على الفسق والفجور.

- ممارسة الدعارة.

- التحريض على ممارسة الدعارة.

- نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء

وكان قد غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر شيري هانم وابنتها فيديوهات خادشة للحياء، حيث أمرت النيابة بحبسهما لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

كما قالت النيابة إن المتهمة وابنتها اعتادا على ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.



وعقب القبض عليهما، شاهدت النيابة العامة المقاطع التى نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، والتربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

تبينت النيابة العامة من فحص هاتف شيري هانم، فوجدت العديد من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة العامة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التى تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.