مسئول بوروندى: العاصمة الإدارية مشروع مذهل.. ونسعى للاستفادة من الخبرات المصرية

قال الرئيس التنفيذي لهيئة ترويج الاستثمار في بوروندي موشارتسي ديزاير، إن بلاده تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية، واصفا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بـ"المذهل"، وأن مشروعات البنية التحتية في مصر ينبغي أن تكون مثالا يحتذى به في إفريقيا.

وأكد ديزاير- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشيخ- أن العلاقات بين مصر وبوروندي تشهد تطورا ملموسا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، خاصة بعد زيارة رئيس بوروندي لمصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي وتوقيع عدد من الاتفاقيات لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.

وأشار إلى الفرص والإمكانيات التجارية التي تتمتع بها بوروندي، لافتا إلى أن بلاده توفر فرصا استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والزراعة والتصنيع الزراعي والتعدين والطاقة والنقل خاصة على بحيرة تنجانيقا، والتي تربط بوروندي بأربع دول.

وشدد ديزاير على أهمية عقد مثل تلك المنتديات لتبادل الخبرات مع هيئات الاستثمار في القارة والتعرف على الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه الاستثمار في أفريقيا.

ويشارك في المنتدى، الذي يستمر حتى الأحد المقبل، رؤساء هيئات الاستثمار في 33 دولة إفريقية، وعدد من المؤسسات الدولية والوزراء والمسئولين، على رأسهم المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، ووامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتناقش جلسات المنتدى عدة موضوعات أبرزها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا، ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.