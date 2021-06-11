وفد سعودى يشيد بإمكانيات المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.



وترأس الوفد السعودي الدكتور سامي بن سعد بن ناصر الصقر، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء

وعضوية كل من دكتور صالح الشايب رئيس قسم مصانع الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، ودكتور سند الحربي مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، وسيف بن عبد الرحمن العلى أخصائي علاقات دولية بالهيئة العامة للغذاء والدواء.



كما حضر من الجانب المصري دكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، وأسامة باشا الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجارى المصري في جدة.



وجاءت الزيارة بناء على دعوة وزير الزراعة للمسئولين في المملكة لاستكمال المباحثات بين الجانبين لمناقشة الاشتراطات الفنية الجديدة التي وضعها الجانب السعودي على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة.



وخلال الاجتماع أكد القصير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية وأواصر الأخوة بين قيادة البلدين الشقيقين.



واستعرض النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد إقبالا كبيرا ومتزايدا من معظم دول العالم، وأن مصر من ضمن ثلاث دول فقط تستورد منها اليابان منتجاتها الغذائية.



كما استعرض منظومة الرقابة التي تطبقها مصر عليى صادراتها الزراعية والتي تضمن جودة المنتجات، كما أشار إلى أن حجم صادراتنا هذا العام خلال الخمسة أشهر الأولى تجاوزت 3.5 مليون طن رغم ظروف جائحة كورونا وعدد الأسواق الجديدة التي قام الحجر الزراعي المصري بفتحها خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي زادت عن ٣٧ سوقًا تصديريًا جديدًا في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا.



كما أكد القصير أن مصر تمتلك معامل معتمدة دوليا على أعلى مستوى في فحص وسلامة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير، وطالب الوفد المصرى بمراجعة الاشتراطات الجديدة التي فرضتها الحكومة السعودية على الصادرات الزراعية الطازجة.



ومن جانبه، أعرب الوفد السعودي عن سعادته بالزيارة وبالعرض الذي قدمه الوفد المصري وبالمستوى الذي وصلت إليه الصادرات الزراعية المصرية على المستوى العالمي، وأكد على تفهمه لطلبات الجانب المصري واقتناعه بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.

كما اتفق الجانبان على استمرار حركة التجارة وتصدير المنتجات الزراعية المصرية للمملكة العربية السعودية بالاشتراطات الحالية لحين انتهاء الجانب السعودي من دراسة طلبات الجانب المصرى والرد عليها في أقرب فرصة، كما اتفق الجانبان على التواصل المستمر بينهما مع تشكيل لجنة فنية للتعامل الفوري مع أي مشكلات عاجلة قد تعوق حركة التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين.

وعقب الاجتماع قام الوفد السعودي بتفقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية للاطلاع على الإجراءات التي تخضع لها عينات الصادرات الزراعية المصرية، للتأكد من سلامتها وجودتها، حيث أشاد الوفد بدور المعمل وما يضمه من إمكانيات كبيرة تجعل المعمل من أهم المعامل في الشرق الأوسط، حيث يشارك في منظومة مراقبة سلامة الغذاء من خلال تحليل الملوثات في الأغذية باستخدام أحدث الأجهزة وأفضل الخبراء في هذا المجال.



ويذكر أن معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية معتمد من الاتحاد الأفريقي في فحص وسلامة الغذاء بالقارة.