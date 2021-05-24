الإثنين 24 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ابواب الخير

تقديم المدارس التجريبية 2021.. اعرف الشروط

المدارس التجريبية
المدارس التجريبية

تتزايد عمليات البحث من جانب أولياء الأمور عن تقديم المدارس التجريبية 2021 خلال هذه الساعات، حيث يرغب الكثير من المواطنين الذين يريدون التقديم لأبنائهم في المراحل التعليمية المختلفة في معرفة كافة ما يتعلق بالتقديم في المدارس التجريبي، والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم,


"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة كيفية التقديم في المدارس التجريبية للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

 

تقديم المدارس التجريبية 2021


يستطيع المواطن الدخول عبر منصة التربية والتعليم الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://moe.gov.eg، للتقديم في المدارس التجريبي، حيث أن الوزارة قامت بتحديد موعد لفتح باب التقديم وهو الأول من شهر يونيو، كما يمكن لأولياء الأمور أيضا التسجيل عبر الرابط التالي بالقاهرةcairomoe.net، ويشار إلى أن كل مديرية تعليمية بالمحافظات تسجيل عن طريق موقعها عبر الإنترنت.

 


كيفية التقديم في المدارس التجريبية 2021-2022

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر بيانات رسمية لها، أن التقديم للمدارس التجريبي سيبدأ من أول شهر يونيو ويستمر حتى نهاية الشهر، حيث يمكن لأولياء الأمور التقديم لأبنائها للالتحاق بالمدارس التجريبية تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة من خلال تسجيل الدخول بالرقم القومي الخاص بالطفل المتقدم.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس التجريبية

 

حدد وزارة التربية والتعليم، عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس التجريبية، وأكدت على ضرورة توافرها وتقديمها كاملة، والتي تتضمن التالي: احضار شهادة ميلاد مميكنة، وعدد 4 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة للطفل.

 


شروط الالتحاق بالمدارس التجريبية للعام الجديد 2022

 

اشرطت وزارة التربية والتعليم، للالتحاق بالمدارس التجريبية عدد من الشروط تتمثل في أن يكون سن الطفل المتقدم لمرحلة رياض الاطفالkg1 من 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم، على أن يكون حساب السن للأطفال المتقدمين لرياض الأطفال من أول أكتوبر 2021، وشددة على ضرورة توفر تلك الشروط في الطلاب المتقدمين للمدرسة.

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تعليمات وزارة التربية والتعليم لمواجهة أزمة كورونا

 

وبعد معرفة كيفية تقديم المدارس التجريبي 2021، وزارة التربية والتعليم شددت على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية للمواطنين الذين يرغبون في التقديم من خلال الموقع الإلكتروني أو الذهاب إلى المقار، من عدم التكدس والازدحام، وارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، حتى لا يتفشى فيروس كورونا المستجد.

 

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