وفد «أوقاف البياضية» يدعم الأطفال مرضى السرطان بالأقصر (صور)

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، وفد إدارة أوقاف مدينة البياضية، للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للأطفال الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى خلال مسيرتهم العلاجية المجانية في أول صرح طبي لأطفال الصعيد.

وجاءت زيارة إدارة أوقاف مدينة البياضية، تنفيذًا لتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرعاية من فضيلة الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير عام أوقاف الأقصر، من أجل تخفيف الآلام عن الأطفال وإدخال الفرحة والبهجة عليهم وتخفيف المعاناة عن الأمهات المرافقات لذويهم.

وترأس وفد أوقاف البياضية فضيلة الشيخ محمد أبو دوح مدير أوقاف البياضية.

وأجرى الشيخ محمد أبودوح مدير أوقاف البياضية، بجولة داخل أقسام مستشفى الأطفال الجديدة، كما تحدث مع الأطفال وأخذ الصور التذكارية معهم، كما قام بتوزيع بعض الهدايا على الأطفال، ثم توجه إلى مركز التبرع بالمقر الرئيسي وأيضاً قام بحث المترددين على المستشفى بالتبرع وتقديم العون للقائمين على الإدارة بالمستشفى.

وفى هذا الصدد وجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، خالص الشكر لرجال الأوقاف على دورهم الكبير في خدمة ودعم المرضى نفسياً ومعنوياً في مسيرتهم العلاجية داخل المستشفى، بندوات دينية متنوعة بآيات من كتاب الله القرآن الكريم، وأحاديث نبوية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يحقق مبدأ التكامل المجتمعي في العلاج والدعم النفسي والمعنوي في مختلف الزيارات التي تستقبلها المستشفى.

جدير بالذكر أن قال فضيلة الشيخ محمود محمد السيد بسيوني مدير عام منطقة وعظ الأقصر الأزهرية: "لقد اقتصر دور العالم على الشجب والتنديد والإدانة والاستنكار، أما مصر فكان دورها فاعلاً على أرض الواقع بقيادة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي الذي نجح في وقف إطلاق النار ورفع الظلم عن أهلنا في غزة والذين ثمَّنوا هذا الدور العظيم والعالم أجمع".

وأعلن مدير عام منطقة وعظ الأقصر الأزهرية دعمه وتأييده الكامل لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، ومشاركة الشركات المصرية في عملية الإعمار، لأن ما خلفه هذا العدوان الإسرائيلي مشاهده ناطقة: استشهاد أكثر من 240 فلسطينيا، وإصابة المئات؛ وظلام دامس، وشح في المواد الغذائية والبترولية، و مروراً بانقطاع دائم لمياه الشرب وتدمير للبنية التحتية؛ فتلك الصور تتفطر لها الأكباد.

وفد أوقاف البياضية بمستشفى شفاء

وفد أوقاف البياضية بمستشفى شفاء

وفد أوقاف البياضية بمستشفى شفاء

وفد أوقاف البياضية بمستشفى شفاء

وفد أوقاف البياضية بمستشفى شفاء

وفد أوقاف البياضية بمستشفى شفاء