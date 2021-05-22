هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب؟.. دار الإفتاء تُجيب

من الأسئلة التي تشغل بال السيدات هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب، حيث حظى باهتمام كبير خلال هذه الساعات، ويوجد نسبة كبيرة من السيدات غير محجبات، كما يوجد نسبة منهن يجلسن في البيوت بدون حجاب، بل أيضا بالملابس الصيفية الخفيفة، خاصة من حالة التقلبات التي يشهدها الجو من ارتفاع درجات الحرارة مما يضطر البعض إلى الجلوس بملابس خفيفة أحيانا، ومن الممكن أن يقرأ القرآن بها.

"الدستور" توضح حكم الشرع في قراءة القرآن الكريم للسيدات بدون حجاب، من خلال علماء الدين المتخصصين.

هل يجوز قراءة القران بدون حجاب

من جانبه، رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه بخصوص هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب، حيث أجاب قائًلا:" يجوز قراءة القرآن الكريم بدون حجاب، معللًا ذلك، بقوله: " فلا يشترط لقراءة القرآن الكريم ما يشترط فى الصلاة إلا فى بعض الأمور كوجوب الطهارة لمس المصحف، حتى أن بعض الفقهاء أجازوا ذلك".

وأشار عويضة، إلى أنه إذا كانت المرأة متوضأة وفى منزلها بملابس المنزل فلا مانع من قراءة القرآن الكريم، فهذا نوع من أنواع الذكر مثل التسبيح وهذه الأذكار لا يشترط فيها التستر والاحتشام، مثلما يشترط في الصلاة.



آداب قراءة القرآن الكريم



من جهتها، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن هناك آدابا ينبغي العمل بها عند قراءة القرآن الكريم، حيث يستحب للمسلم إذا قرأ القرآن أن يكون ساترًا لعورته، وأن يكون على هيئةٍ حسنةٍ، وقراءة المرأة للقرآن من غير أن تضع حجابًا على رأسها جائزة شرعًا، إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يأمرها بتغطية رأسها عند تلاوة القرآن، ولو غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فهو أفضل.

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أدلة دار الإفتاء في جواز قراءة القرآن بدون حجاب للمرأة

وأضافت الدار، أن هناك آدابا ينبغي مراعاتها عند قراءة القرآن الكريم، وذلك من أجل تحصيل أكبر قدر من ثوابها.

واستدلت الدار بما جاء في ذكر الحكيم الترمذي بعضًا منها في "نوادر الأصول في أحاديث الرسول فقال: "من حُرْمَة الْقُرْآن أَن لَا تمسه إِلَّا طَاهِرًا، وَأَن تَقْرَأهُ وَأَنت على طَهَارَة، وَأَن تستاك، وَأَن تتخلل، وتتطيب، فَإِن هَذَا طَرِيقه، وَأَن تستوي قَاعِدا إِن كنت فِي غير صَلاة، وَلا تكون مُتكئًا، وَأَن تتلبس له كمَا تتلبس للدخول على الأمير؛ لِأَنَّك مُنَاجٍ، وَأَن تسْتَقْبل الْقبْلَة بقرَاءَته، كان أَبُو الْعَالِيَة إِذا قَرَأَ اعتَمَّ وَلبس وارتدى واستقبل الْقبْلَة" اهـ.