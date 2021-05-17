الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب نزار فارس لـ23 مايو

رانيا يوسف
رانيا يوسف

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل جلسات الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، التي يطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف، لجلسة 23 مايو  الجارى.

وصرح المحامي هيثم عباس محامي الإعلامي العراقي بأن جلسة اليوم شهدت طلبا من وكيل رانيا يوسف بطلب الادعاء الفرعى ضد الإعلامى نزار الفارس، وعقب ذلك تنظر هيئة التحضير فى طلب ندب خبير لفحص الهارد الأصلى والذى نتمسك بفحصه تأكيداً على مهنية الإعلامى نزار الفارس.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من  الفنانة سب وقذف وتشهير فى حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها فى برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى فى اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها، واثقا فى حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

وأضاف أن موكله الإعلامي العراقي نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذفًا يعاقب عليه قانونًا، وما الحال عندما يكون الأمر متعلقاً بإعلامى يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لاسيما أن الذى وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار فى الهشيم.

تأجيل دعوى الإعلامى العراقي نزار الفارس رانيا يوسف

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