سرق ذهب أمه المتوفاة بكورونا من المستشفى بقنا.. والنيابة تبدأ التحقيق

بدأت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الأحد، التحقيقات في واقعة إتهام موظف بشركة أدوية لـ5 ممرضات بمستشفى عزل قنا العام، بسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بوالدته المتوفية.

وكان قد حرر حسام عبد الرزاق بهلول، يعمل بشركة أدوية، ومقيم بنجع حمادي، المحضر رقم 6137 لسنة 2021، يتهم فيه 5 ممرضات بسرقة مصوغات ذهبية خاصة بوالدته المتوفية بفيروس كورونا.

وقال الشاب: “والدتي توفيت الأسبوع الماضي وتمت سرقة كل متعلقاتها منهم ذهب (غويشتين، خاتم، حلق)، وعندما طالبنا بهم أخبرونا بسرقتهم من دولاب الأمانات، فقمت بتحرير المحضر رقم 6137 لسنة 2021، جنح قسم قنا، وفوجئنا وقتها أن هناك قرابة 29 محضر سرقات للمتوفين في أقسام العزل”.

وتابع: “المحضر تم تحريره ضد 5 ممرضات بالمستشفى، وهن فايز.ا.ع، وشيماء. ج، وسارة.ت، وزهرة.ص، وسحر.ص”، مطالبا بضرورة كشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وطالب نجل المتوفاة بضرورة توعية المواطنين بقدر الإمكان عدم اصطحاب أغراض ثمينة لهذه المستشفى قدر الإمكان، وإثارة الموضوع للرأي للوصول إلى التشكيل الإجرامي الذي تسبب في هذه الجرائم المرتكبة في حق المتوفين، وإظهار فساد المسؤل المتسبب في وصول المستشفى لهذا التدني من التعامل مع المرضى الأحياء وسرقة المتوفين.