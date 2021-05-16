الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سرق ذهب أمه المتوفاة بكورونا من المستشفى بقنا.. والنيابة تبدأ التحقيق

ذهب
ذهب

بدأت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم الأحد، التحقيقات في واقعة إتهام موظف بشركة أدوية لـ5 ممرضات بمستشفى عزل قنا العام، بسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بوالدته المتوفية.

وكان قد حرر حسام عبد الرزاق بهلول، يعمل بشركة أدوية، ومقيم بنجع حمادي، المحضر رقم 6137 لسنة 2021، يتهم فيه 5 ممرضات بسرقة مصوغات ذهبية خاصة بوالدته المتوفية بفيروس كورونا.

وقال الشاب: “والدتي توفيت الأسبوع الماضي وتمت سرقة كل متعلقاتها منهم ذهب (غويشتين، خاتم، حلق)، وعندما طالبنا بهم أخبرونا بسرقتهم من دولاب الأمانات، فقمت بتحرير المحضر رقم 6137 لسنة 2021، جنح قسم قنا، وفوجئنا وقتها أن هناك قرابة 29 محضر سرقات للمتوفين في أقسام العزل”.

وتابع: “المحضر تم تحريره ضد 5 ممرضات بالمستشفى، وهن فايز.ا.ع، وشيماء. ج، وسارة.ت، وزهرة.ص، وسحر.ص”، مطالبا بضرورة كشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وطالب نجل المتوفاة بضرورة توعية المواطنين بقدر الإمكان عدم اصطحاب أغراض ثمينة لهذه المستشفى قدر الإمكان، وإثارة الموضوع للرأي للوصول إلى التشكيل الإجرامي الذي تسبب في هذه الجرائم المرتكبة في حق المتوفين، وإظهار فساد المسؤل المتسبب في وصول المستشفى لهذا التدني من التعامل مع المرضى الأحياء وسرقة المتوفين.

عمل محاكمة جمعية لوز رامي الذهب وزارة الصحة

الأكثر قراءة

أول اعتراف رسمي: جثث ضحايا كورونا ملقاة في أنهار الهند

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفين

رغم التحذيرات.. كفر الشيخ ترصد 15مخالفة بناء خلال إجازة العيد

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

سرق ذهب أمه المتوفاة بكورونا من المستشفى بقنا.. والنيابة تبدأ التحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البرج السادس..‏ إسرائيل تستهدف برج الأندلس غرب غزة بعدد من الصواريخ

نتنياهو: تنتظرنا أيام صعبة فى غزة

شاهد.. صواريخ غزة تهاجم تل أبيب بكامل مدنها