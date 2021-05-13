إقبال متوسط على قلعة قايتباي بالإسكندرية في أول أيام العيد

شهدت قلعة قايتباي بالإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالًا متوسطًا في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد المواطنين على زيارة القلعة من التاسعة صباحًا للاحتفال بالعيد.



والتزم الزائرين بارتداء الكمامة، حيث تم تطبيق الإجراءات الاحترازية، من الكشف الحراري، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين رواد القلعة، مع احتفال الزائرين بالتقاط الصور التذكارية بداخل القلعة.

ومن جانبه؛ قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إن القلعة اليوم قد شهدت إقبالًا متوسطًا في أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن القلعة تفتح أبوابها، طوال أيام عيد الفطر.

وأضاف لـ«الدستور» أنه تم التشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تطبيق الكشف الحراري من خلال جهاز خاص للكشف على الزائر ومتابعة دورية لأروقة القلعة للحفاظ على المسافات المتباينة.

وأغلقت شواطئ ومتنزهات الإسكندرية اليوم أبوابها أمام الزائرين تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بمنع فتح الشواطئ للحد من فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة التنفيذية وجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا.

وشدد المحافظ علي تكثيف الجولات الميدانية للتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



وأصدر الشريف تعليماته لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لغلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطيء ومنع إقامة أى احتفالات أو فاعليات جماهيرية خلال أيام العيد. والاستمرار في الحملات اليومية علي المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات ودرو السينما والمسارح وما يماثلها لمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً. مشددا عليهم بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

توافد المواطنين على قلعة قايتباي

توافد المواطنين على قلعة قايتباي

توافد المواطنين على قلعة قايتباي

توافد المواطنين على قلعة قايتباي

توافد المواطنين على قلعة قايتباي

توافد المواطنين على قلعة قايتباي