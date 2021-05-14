الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للموظفين، تشغل بال العديد من المواطنين في ظل خروجهم من مصاريف شهر رمضان المبارك ومناسبة عيد الفطر الكريم، وننشر في هذا التقرير مواعيد صرف المرتبات هذا الشهر.



كشفت وزارة المالية التوقيت الرسمي الخاص بصرف مرتبات مايو لسنة 2021، حيث تبدأ عمليات الصرف بداية من تاريخ 23 مايو الجاري ولمدة خمسة أيام على أن يتم الانتهاء من صرف في يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

قسمت وزارة المالية توقيتات الصرف الخاصة بالمرتبات في شهر مايو 2021 للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.



جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 الشريحة الأولى



يبدأ العاملون الصرف في عشرين وزارة، وهى:

الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، والقوى العاملة.

الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب.

الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، والطيران المدني.

البيئة، السياحة، البترول، صرف مرتبات الشهر المذكور يوم 23 مايو.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 الشريحة الثانية

الشريحة الثانية يوم 24 مايو

يصرف العاملون في عشرين وزارة وهيئة في اليوم الثاني من صرف المرتبات في يوم الإثنين 24 مايو، وهى:

التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 الشريحة الثالثة

الشريحة الثالثة يوم 25 مايو:

وضعت وزارة المالية الوزارة توقيت الصرف لمرتبات شهر مايو للعمال بـ13 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 25 مايو، وهى: التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، كل هذا يأتي إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب وكذلك الرياضة في أنحاء المحافظات في الجمهورية.

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الجدير بالذكر أن وزارة المالية وفرت يومى 26 و27 مايو من سنة 2021، للجهات الحكومية التي لم تتمكن من بدء صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين بها في الأيام الثلاثة الأساسية لصرف المرتبات، حيث أهابت وزارة المالية جميع المواطنين اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الاحترازية لتفادي فيروس كورونا في مصر، حيث يتم توزيع أيام الصرف لعدم تواجد تكدس أو ازدحام كبير أمام ماكينات الصراف الآلي.

