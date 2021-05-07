الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021.. وعدد ماكينات الصرف الآلي

جدول موعد صرف مرتبات
جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021

حظى جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 وتنظيم عملية الصرف من ماكينات البنوك ATM على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت قائمة الكلمات الأكثر بحثا خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير موعد صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بجميع محافظات الجمهورية وجدول الصرف من ماكينات ATM في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021

منذ ظهور فيروس كورونا حرصت الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواقية لمنع انتشار الفيروس القاتل بين المواطنين وكان من أبرز تلك الإجراءات وضع جداول مواعيد ثابتة لتنظيم عملية صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمنع التكدس والتجمع أمامها ماكينات البنوك الآلي ATM أثناء عملية السحب حيث أكدت وزارة المالية أن رواتب شهر مايو سيتم صرفها خلال الفترة من الأحد إلى الخميس 23 إلى 27 مايو الجاري.


جدول صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وضعت وزارة المالية جدولا زمنيا لتنظيم عملية الصرف من ماكينات البنوك الآلي للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث يتم صرف رواتب 33 وزارة وهيئة حكومية تابعة لهم خلال يومي من 23 و 24 مايو فيما يتم صرف رواتب موظفي 20 وزارة وهيئة حكومية تابعة لهم خلال يومي 25 و 26 مايو فيما يتم صرف رواتب موظفي 17 وزارة يوم 27 مايو الجاري وذلك للحد من التزاحم أمام ماكينات صرف البنوك الآلي خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

اقرأ أيضاً

تعرف على جدول صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة

 

عدد ماكينات الصرف الآلي للبنوك في مصر

يمكن للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة صرف رواتبهم وفقا لـ جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 الذي وضعته وزارة المالية من خلال أكثر من 7000 ماكينة صرف آلي للبنوك منتشرة بجميع محافظات الجمهورية وذلك لمنع التكدس في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة.

ماكينات الصرف الآلي رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة تخفيض رواتب الموظفين شهر مايو إجازات القطاع الخاص لشهر مايو 2021 جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 مرتبات مايو

مواد متعلقة

قبل العيد.. اعرف سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر بالأسواق 7/5/2021

«الاختيار2» في صدارة البحث.. ماذا يشاهد المصريون في رمضان 2021؟

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

كامل الوزير: غلق الفتحات على أسوار السكة الحديد لمنع العبور غير الشرعي

بينها بلد عربي.. أماكن محتملة لسقوط «الصاروخ الصيني»

قبل العيد.. اعرف سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر بالأسواق 7/5/2021

إغلاق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى 5 أيام أمام القادم من ميدان الرماية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟