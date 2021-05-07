جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021.. وعدد ماكينات الصرف الآلي

حظى جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 وتنظيم عملية الصرف من ماكينات البنوك ATM على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت قائمة الكلمات الأكثر بحثا خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير موعد صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بجميع محافظات الجمهورية وجدول الصرف من ماكينات ATM في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021

منذ ظهور فيروس كورونا حرصت الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواقية لمنع انتشار الفيروس القاتل بين المواطنين وكان من أبرز تلك الإجراءات وضع جداول مواعيد ثابتة لتنظيم عملية صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمنع التكدس والتجمع أمامها ماكينات البنوك الآلي ATM أثناء عملية السحب حيث أكدت وزارة المالية أن رواتب شهر مايو سيتم صرفها خلال الفترة من الأحد إلى الخميس 23 إلى 27 مايو الجاري.



جدول صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة

وضعت وزارة المالية جدولا زمنيا لتنظيم عملية الصرف من ماكينات البنوك الآلي للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث يتم صرف رواتب 33 وزارة وهيئة حكومية تابعة لهم خلال يومي من 23 و 24 مايو فيما يتم صرف رواتب موظفي 20 وزارة وهيئة حكومية تابعة لهم خلال يومي 25 و 26 مايو فيما يتم صرف رواتب موظفي 17 وزارة يوم 27 مايو الجاري وذلك للحد من التزاحم أمام ماكينات صرف البنوك الآلي خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

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يمكن للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة صرف رواتبهم وفقا لـ جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021 الذي وضعته وزارة المالية من خلال أكثر من 7000 ماكينة صرف آلي للبنوك منتشرة بجميع محافظات الجمهورية وذلك لمنع التكدس في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة.