الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

12 معلومة عن امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي

الطلاب
الطلاب

تبدأ المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية استعدادها لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية مطلع يونيو القادم، داخل لجان امتحانيه مؤمنة ومراقبة بالمدارس .

وجاءت أبرز معلومات عن عقد امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2020/2021 كما يلي:

1- حدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم موعد اجراء امتحانات الشهادة الإعدادية في أول يونيو القادم على اختلاف المحافظات.

2- الامتحان يعقد ورقيا في كل مادة بمفردها وليست امتحانات مجمعة، على أن تكون الأجابة في ورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة.

3- الامتحان يجري داخل المدارس في لجان مراقبة ومؤمنة جيدا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بكورونا.


4-  الأسئلة الامتحانية في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط.

5-  الأسئلة مباشرة والإجابة عنها واضحة لا تحمل أي تعجيز أو ألغاز أو تعقيدات للطلاب.

6 - الدرجة العظمى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية هي 280 درجة لجميع المواد التي تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي 2020/2021.

7- امتحان مادة المستوى الرفيع ومواد الانشطة ( التربية الفنية والموسيقية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات ) تجرى على مستوى المدرسة ويؤديها الطلاب من المنزل.

8- زيادة عدد لجان سير الامتحانات ليتم توزيع الطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي بينهم على أن لا يزيد عدد الطلاب عن 14 طالبا في كل لجنة.

9- زيادة عدد الملاحظين والمراقبين ليناسب زيادة عدد لجان سير الامتحانات.

10- إلزام جميع المشاركين في أعمال الامتحانات سواء طلاب أو مراقبين وملاحظين  بارتداء الكمامات.

11- توفير أجهزة لقياس درجة الحرارة للطلاب وجميع العاملين بالمدرسة قبل السماح لهم  بدخول المدارس أو اللجان الامتحانية.

12- تجهيز غرفة عزل وطبيب زائر داخل المدارس أو اللجان الامتحانية  لاتخاذ اللازم في حالة الضرورة أو اكتشاف أي حالة كورونا بين صفوف الطلاب أو المعلمين.

١٣- في حال تغيب أي طالب عن آداء الامتحان بعذر قهري سوف يعقد له امتحان آخر في وقت لاحق يتم تحديده من قبل المديريات التعليمية.

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