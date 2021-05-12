12 معلومة عن امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي الحالي

تبدأ المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية استعدادها لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية مطلع يونيو القادم، داخل لجان امتحانيه مؤمنة ومراقبة بالمدارس .

وجاءت أبرز معلومات عن عقد امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2020/2021 كما يلي:

1- حدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم موعد اجراء امتحانات الشهادة الإعدادية في أول يونيو القادم على اختلاف المحافظات.

2- الامتحان يعقد ورقيا في كل مادة بمفردها وليست امتحانات مجمعة، على أن تكون الأجابة في ورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة.

3- الامتحان يجري داخل المدارس في لجان مراقبة ومؤمنة جيدا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بكورونا.



4- الأسئلة الامتحانية في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط.

5- الأسئلة مباشرة والإجابة عنها واضحة لا تحمل أي تعجيز أو ألغاز أو تعقيدات للطلاب.

6 - الدرجة العظمى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية هي 280 درجة لجميع المواد التي تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي 2020/2021.

7- امتحان مادة المستوى الرفيع ومواد الانشطة ( التربية الفنية والموسيقية والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات ) تجرى على مستوى المدرسة ويؤديها الطلاب من المنزل.

8- زيادة عدد لجان سير الامتحانات ليتم توزيع الطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي بينهم على أن لا يزيد عدد الطلاب عن 14 طالبا في كل لجنة.

9- زيادة عدد الملاحظين والمراقبين ليناسب زيادة عدد لجان سير الامتحانات.

10- إلزام جميع المشاركين في أعمال الامتحانات سواء طلاب أو مراقبين وملاحظين بارتداء الكمامات.

11- توفير أجهزة لقياس درجة الحرارة للطلاب وجميع العاملين بالمدرسة قبل السماح لهم بدخول المدارس أو اللجان الامتحانية.

12- تجهيز غرفة عزل وطبيب زائر داخل المدارس أو اللجان الامتحانية لاتخاذ اللازم في حالة الضرورة أو اكتشاف أي حالة كورونا بين صفوف الطلاب أو المعلمين.

١٣- في حال تغيب أي طالب عن آداء الامتحان بعذر قهري سوف يعقد له امتحان آخر في وقت لاحق يتم تحديده من قبل المديريات التعليمية.