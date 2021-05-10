عبارات وصور تهنئة عيد الفطر ٢٠٢١.. اعرف التفاصيل

يريد الكثير من الناس معرفة صور وعبارات تهنئة عيد الفطر ٢٠٢١، حيث تفصلنا عن العيد ساعات قليلة، ويهل علينا الفرحة التي ينتظرها جميع المسلمين في بقاع الأرض، إلا وهو عيد الفطر المبارك، حيث يتبادل الأقارب والأحباب والأشقاء وجميع المسلمين التهاني في مختلف الأماكن.

هناك العديد من صور التهنئة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة، أو رسائل الهاتف المحمول، أو عن طريق الرسائل البريدية.

يستطيع أن يرسل المواطن العديد من التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي جاءت كالتالي:

عبارات تهنئة عيد الفطر ٢٠٢١

كل عام وأنتم بخير يا أحباب. من فوق غيم الحب والمنبر ومع صوت من لبّى ومن كبّر الله أكبر عيدكم سعيد، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عيدكم مبارك يا رب وصيامكم مقبول، وجعل الله قلوبكم عامرة بنور الإيمان يا رب العالمين.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب.. وعيد سعيد عليكم.. الله ينور أيامكم قلوبي.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب.. وعيد سعيد عليكم.. الله ينور أيامكم قلوبي. عيد سعيد عليكم.. وفي جنة الرحمن تنعمون، ويرزقكم الله البهجة يا رب.

كل سنة وانتم بخير.. تقف الكلمات عاجزة كيف تهنئك صديقي العزيز والغالي على قلبي بعيد الفطر، سائلاً المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وعيد سعيد.

عيدكم مبارك.. أتمنى لك سعادة أبدية لا تنتهي يا أوفى شخص، وصداقة أبدية لا تنتهي، وكل عام وأنت بخير.

كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وعلى الطاعة أدوم وعن النار أبعد.. للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام العيد وقت محدود، فلك تهنئة بلا حدود، ونور الله قلوبكم.

العيد فرحة لا تكمل إلّا بوجودكم، العيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم يا أحلى الناس.

كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الفطر، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام كل عام وأنتم بخير يا أصدقائي الأعزاء.

بأحر التماني وأطيب الأمنيات أهنئكم بعيد الفطر.

موعد عيد الفطر المبارك 2021

من المقرر أن يأتي عيد الفطر المبارك لهذا العام 2021، يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري، على أن تبدأ أجازة العيد من يوم الأربعاء 12 حتى يوم الأحد 16 مايو.

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