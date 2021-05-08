السبت 08 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

ما حكم حقن الفيتامين في الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب

حقن الفيتامين
حقن الفيتامين

يبحث المسلمون خلال هذه الساعات عن حكم حقن الفيتامين في الصيام عبر موقع "جوجل"، فقد يرغب الكثير منهم في معرفة الحكم الشرعي.

حكم حقن الفيتامين في الصيام

من جانبه، أكد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن حقن الفيتامينات في نهار رمضان لا تفطر، سواء كانت عضلية أو وريدية أو مغذية أو غير مغذية، والمقصود بالمغذية أي التي بغرض ادخال المحاليل المغذية للجسم، كما أكد المفتى الدكتور شوقى علام، في رده على سؤال ورد إليه حول الفيتامينات، بأنها لا تفطر في الصيام.

 

أخذ حقنة الأنسولين أثناء الصيام

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، على أن أخذ الحقن أثناء الصيام لا يفسده، سواء أكانت غذاءً أم علاجًا؛ لأنه لا يَصْدُقُ على المادة المحقونة بها أنها وصلت إلى الجوف عن طريق منفذٍ طبعيٍّ مفتوح.

وأضاف جمعة، أنه لا حرج عليك في أخذ حقنة الأنسولين أثناء نهار رمضان.

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استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة في الصيام

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور علي جمعة، إن التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا على المختار في الفتوى.مضان، وصيامك صحيحٌ إن شاء الله تعالى.

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دار الإفتاء ترد على الفتاوى بالبث المباشر

من جانبها، تقوم دار الإفتاء بالرد على جميع المواطنين عن طريق البث المباشر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" كما تنشر فتاوى مكتوبة للمواطنين حول الأمور الحياتية المتعلقة بالشهر الكريم، ولم تقتصر على البث المباشر فقط، وخصصت الدار عددا من الأرقام للتواصل مع المواطنين من أجل سماع استفساراتهم وفتاواهم.

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