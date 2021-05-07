شهداء مأمورية الواحات.. الاختيار 2 يتصدر تويتر بعد عرض الحلقة 25

نرصد خلال التقرير التالي تفاصيل تصدر شهداء مأمورية الواحات ضمن مسلسل الاختيار 2 تريند تويتر بعد عرض الحلقة 25، حيث عج موقع التدوينات القصيرة تويتر بعدد كبير من التدوينات التي تحدثت عن شهداء مأمورية الواحات 2، وأصبح مسلسل الاختيار 2 وشهداء الوطن وشهداء الواحات الأكثر تصدرا على موقع تويتر بعد انتهاء الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2.

الحلقة 25 من الاختيار 2

شهدت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي تحرك مأمورية الواحات في اتجاه العناصر الإرهابية وفي إحدى المناطق الصعبة واجهتهم العناصر الإرهابية بهجوم مكثف بالأسلحة الثقيلة وتعاملت معهم القوات حتى النفس الأخير ووقوع عدد من شهداء الشرطة أطلق عليهم شهدا مأمورية الواحات.

وفي نهاية الحلقة تم تكريم شهداء الواحات في العملية التي جرت عام 2017 بنشر صورهم الحقيقية مع مشاهد من جنازاتهم الحقيقية مع أغنية مميزة للكينج محمد منير سجلها خصيصا لصالح المسلسل الجديد بعد أغنية زفة شهيد التي قدمت مع جنازة الشهيد محمد مبروك في الحلقات الأولى من المسلسل.

وعقب الحلقة انتشرت مجموعة كبيرة من التدوينات بالإضافة إلى مشاهد من الحلقة مع مشاهد للشهداء الحقيقيين مرفقة بعبارات رثاء وإشادة كبيرة بمجهوداتهم ووقوفهم ابطالا حتى الشهادة.

أبطال مسلسل الاختيار 2

المسلسل الضخم الاختيار 2 يشارك مجموعة كبيرة ومميزة من الفنانين والنجوم، وعلى رأسهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي والفنان إياد نصار وأسماء أبو اليزيد والفنانة إنجي المقدم وبشرى وهادي الجيار، رياض الخولي وأحمد حلاوة وعدد كبير من الشباب الذين يتواجدون للمرة الأولى في الدراما المصرية وقدموا أدوار هائلة بالإضافة إلى مشاركة متميزة من محمد علاء وأحمد داش وسامح الصريطي وسعيد صديق وغادة طلعت وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد شاكر وأحمد حلمي وأشرف عبد الباقي وبيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض بشكل حصري عبر قنوات أون والعرض الأول في تمام التاسعة والنصف مساء ويعاد مرتين خلال اليوم بالإضافة إلى عرضه 3 مرات عبر قناة أون دراما.