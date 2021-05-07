الجمعة 07 مايو 2021
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القبلة

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل: اللهم اعف عنا| اعرف فضلها وسورة بالقرآن كاملة

دعاء ليلة القدر
دعاء ليلة القدر

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.. بهذه الليلة يُكثر المسلمون في جميع أنحاء العالم الإسلامي من العبادة والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وتقدم جريدة “الدستور” في السطور التالية: 
دعاء ليلة القدر مكتوب طويل - سورة القدر - فضل ليلة القدر.

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل

  • اللهم إنك عفو، كريم، تحب العفو، فاعف عنا جميعا يارب العالمين في هذه الليلة.
  • اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، ونعوذ بك من العَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجال وقهر الرجال.
  • رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا، بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا يارب وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ يارب العالمين.
  • دعاء ليلة القدر مكتوب طويل : ربي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة
  • اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ يارب، في الدنيا والآخرةِ، ربي إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، ربي استُرْ عوراتي، وآمِنْ جميع روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.
  • دعاء ليلة القدر مكتوب طويل:  اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله يارب، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
  • اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو، فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ.

سورة القدر

"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ-وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ-لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ-تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ-سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ">


فضل ليلة القدر

 

  • تنزّلَ في هذه الليلة كتاب الله عز وجل، أعظم الكُتب وأشرفها، القرآن الكريم، قال تعالى: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ”.
  • تتميز هذه الليلة ببركتها، وبالخير، والفضل العظيم، قال عز وجل: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ”.
  • يعد العبادة فهيا وقيامها خير من أفضل من عمل ألف شهر فيما سواها، كما أنّ العبادة فيها خيرٌ من العبادة في ألف شهر دونها.
  • تتميز هذه الليلة بالسكينة، والأمن، والطمأنينة حتى طلوع شمس هذا اليوم، وفيها تتنزّل الملائكة بالرحمة، والسلامة، والخير لأهل الطاعة والإيمان؛ قال -تعالى-: (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ*سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".
  • يغفر الله عز وجل فيها الذنوب، كما يكثر فيها العَفو، والغفران، والتيسير لِمَن قامها مُحتسِباً الأجرَ من الله عز وجل.

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