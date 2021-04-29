«الاختيار2» في الصدارة.. ماذا يشاهدون المصريون في رمضان 2021؟

منافسة حامية الوطيس، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن الكبار، وكم المسلسلات المتنوعة المعروضة هذا العام، يحظى موسم المسلسلات الرمضاني على اهتمام خاص من قبل جميع فئات المجتمع المصري والعربي، نظرا لتناوله العديد من قضايا ومشاكل وموضوعات المواطنين وتجسيدها بشكل درامي متميز، يلفت انتباه جميع المشاهدين.

وترصد جريدة الدستور عبر هذا التقرير أعلى المسلسلات مشاهدة في رمضان 2021 وفقا لاهتمامات المصريين على جوجل.

أعلى المسلسلات مشاهدة في رمضان 2021

تربع على قائمة أعلى المسلسلات مشاهدة في رمضان 2021، مسلسل الاختيار 2 ومسلسل موسى للفنان محمد رمضان وسمية الخشاب، ومسلسل ملوك الجدعنة، وذلك وفقا لمؤشرات جوجل تريند، والموضحة في الرسوم البيانية التالية.

مسلسل نسل الأغراب 2021

حظي مسلسل نسل الأغراب على اهتمام كبير من قبل المصريين، ليفرض نفسه بين المسلسلات الأخرى، حيث لقي عمليات بحث كبيرة على محرك البحث جوجل متصدرا على مسلسلات مثل: “ملوك الجدعنة، نجيب زاهي زركس، ومسلسل كوفيد 25، ومسلسل الطاووس”.

الجدير بالذكر أن حلقات مسلسل "نسل الأغراب" تعرض يوميا خلال شهر رمضان المبارك على:

قناة ON في تمام الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، وفي تمام الساعة الثانية عصرا.

يعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة 9 مساء ويعاد في تمام الساعة 10.15 صباحًا وفي تمام الساعة 3.30 عصرًا.

مسلسل "نسل الأغراب" يأتي من تأليف وإخراج محمد سامى، ومن بطولة كل من: الفنان أحمد السقا، والنجم أمير كرارة، والفنانة مى عمر، دياب، عماد زيادة، النجمة فردوس عبد الحميد، دياب، النجمة نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، النجمة منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، النجمة ملك أحمد زاهر، النجمة هدير عبدالناصر، النجمة سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد والنجمة مروى الأزلى.

مسلسل الاختيار 2، استطاع أن يحظى على اهتمامات المواطنين في سيناء، كأعلى محافظة تبحث وتشاهد المسلسل خلال شهر رمضان هذا العام.





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