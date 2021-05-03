«ربنا يجعلها آخر الأحزان».. تعليق صادم من أحمد سعد على صورة «سمية الخشاب ورمضان»

كشف الفنان أحمد سعد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" عن مشاركته في حفل زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب ضمن أحداث مسلسل "موسى". وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا.

فرح سمية الخشاب

وأكد «سعد» أن الترشيح جاء عن طريق محمد رمضان الذي طلب منه المشاركة في المسلسل وتقديم أغنية الفرح الذي يجمع بين شخصية موسي وشخصية حلاوتهم التي تجسدها سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل.

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وأضاف أحمد سعد: لم أرفض فى البداية لأن رمضان قال لي إن الفكرة حلوة وهتكون جديدة ومختلفة والناس هتحبها وطلبت منه يرجع لسمية الخشاب يسألها لأني معنديش أي مشاكل معاها ومستعد أقدم الأغنية وبالفعل عاد رمضان وأبلغني أن سمية ترحب جدًا بتقديم أغنية الفرح وبالفعل تم ذلك وبعد انتهاء التصوير شكرتني سمية جدًا على الأغنية وإحنا مافيش بينا أي خلافات تمامًا.



واختتم أحمد سعد حديثه لـ"الدستور" بعد نشر محمد رمضان لصور حفل الزفاف من إحدى مشاهد المسلسل قائلًا: مبروك يا رمضان والصورة معبرة جدًا ومبروك عليك وربنا يجعلها آخر الأحزان.

ونشر محمد رمضان مجموعة صور من كواليس المسلسل ظهر فيها وهو يتزوج من سمية الخشاب التي لقبت نفسها بـ«ملبن مصر»، وهو اللقب الذي أطلق عليها قبل بداية عرض المسلسل، بعد قصة حب كبيرة في أحداث المسلسل.



والمفاجأة كانت تواجد المطرب أحمد سعد معهما في الصور؛ حيث من المقرر أن يغني في مشهد الفرح، وانهالت عليهم التعليقات من جمهور السوشيال ميديا معبرين عن دهشتهم بتواجد أحمد سعد.

