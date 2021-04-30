الجمعة 30 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

ينتظر الطلاب نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021، حيث انتهت الدراسة لصفوف النقل ومن بينهم الصفين الأول والثاني الثانوي في ختام امتحانات شهر أبريل الجاري، حيث قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء امتحانات مايو واعتماد نتيجة امتحانات أبريل كنتيجة الفصل الدراسي الثاني بسبب الجائحة التي تمر بها البلاد وهي جائحة كورونا.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تستعد لإعلان النتيجة على أن يكون موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021 في الأسبوع الأول من شهر مايو.

وأشارت المصادر أن النتيجة ستكون من خلال رابط  نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021 وستوفره وزارة للتربية والتعليم وتعلن عنه من خلال بيان رسمي لها، وذلك في الاسبوع الاول من شهر مايو .

 

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم الالتفات لأي روابط بخصوص نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021 يتم تداولها علي الفيس بوك وعدم كتابة بياناتهم في روابط وهمية قد تكون تنصب عليهم، والالتزام فقط بما تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بيانات رسمي.

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وأدى طلاب الصف الأول الثانوي  الامتحان المجمع فى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا (الشعبة الأدبية).

وحضر  2 مليون و88 ألفا و665 طالبا/طالبة بالصف الرابع الابتدائي لأداء الاختبار المجمع من إجمالي 2 مليون و152 ألفا و127 طالبا/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 97.05%.

وحضر مليون و733 ألفا و380 طالب/طالبة بالصف الأول الإعدادي من إجمالي  مليون و793 ألفا و390 طالبا/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.65%.

وقررت الوزارة أن تكون امتحانات شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2021 الأول والثاني الثانوي امتحانات شهر أبريل نتيجة الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم إلغاء امتحانات مايو

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