موعد صرف معاشات شهر مايو 2021 وفقًا للجدول الزمني لوزارة المالية

مع بدء أيام شهر رمضان المبارك زادت معدلات البحث عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2021 عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول مواعيد صرف معاشات المتقاعدين وفقا للشرائح المالية وكيفية التعامل مع ماكينات الصرف الآلي للبنوك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2021

وأكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أن مواعيد صرف معاشات المتقاعدين تبدأ يوم 1 مايو المقبل وتستمر حتى يوم 9 مايو لعدم تكدس كبار السن من المتقاعدين عن العمل أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك الذين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية خاصة مع ظهور سلالة جديدة متحورة أكثر شراسة تهاجم الجهاز المناعي بالكامل وتقضي على كافة الأجهزة الحيوية في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية منذ اندلاعه بمدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019.



جدول صرف المعاشات التقاعدية شهر مايو

كما وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية جدولا زمنيا لتنظيم عملية صرف معاشات المتقاعدين وفقا للشرائح المالية حيث يتم صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه والبالغ عددهم أكثر من 3.5 مليون مواطن خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو فيما يتم صرف معاشات المتقاعدين الأكثر من 1000 جنيه والأقل من 2000 جنيه والبالغ عددهم أكثر من 3.5 مليون مواطن خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو فيما يتم صرف معاشات المتقاعدين الأكثر من 2000 جنيه والبالغ عددهم 1.7 مليون مواطن خلال يومي 8 و9 مايو المقبل.

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الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا خلال سحب المعاشات

تصدرت موعد صرف معاشات شهر مايو 2021 المنصات الإلكتروني مؤخرا لبحث المتقاعدين عنها، ولذلك وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح لكبار السن الذين هم أكثر الفئات تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أبرزها استخدام مناديل ورقية للضغط على أزرار ماكينات الصرف الآلي للبنوك وتعقيم اليدين بالكحول بشكل دائم وعدم التواجد في محيط ماكينات الصرف الآلي للبنوك المزدحمة أو المغلقة مع الحفاظ على المسافات الآمنة بين المرتادي البنوك أثناء صرف المعاشات.