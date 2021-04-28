الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد صرف معاشات شهر مايو 2021 وفقًا للجدول الزمني لوزارة المالية

صرف المعاشات
صرف المعاشات

مع بدء أيام شهر رمضان المبارك زادت معدلات البحث عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2021 عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول مواعيد صرف معاشات المتقاعدين وفقا للشرائح المالية وكيفية التعامل مع ماكينات الصرف الآلي للبنوك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

موعد صرف معاشات شهر مايو 2021

 

وأكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أن مواعيد صرف معاشات المتقاعدين تبدأ يوم 1 مايو المقبل وتستمر حتى يوم 9 مايو لعدم تكدس كبار السن من المتقاعدين عن العمل أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك الذين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية خاصة مع ظهور سلالة جديدة متحورة أكثر شراسة تهاجم الجهاز المناعي بالكامل وتقضي على كافة الأجهزة الحيوية في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية منذ اندلاعه بمدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019.


جدول صرف المعاشات التقاعدية شهر مايو

 

كما وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية جدولا زمنيا لتنظيم عملية صرف معاشات المتقاعدين وفقا للشرائح المالية حيث يتم صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه والبالغ عددهم أكثر من 3.5 مليون مواطن خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو فيما يتم صرف معاشات المتقاعدين الأكثر من 1000 جنيه والأقل من 2000 جنيه والبالغ عددهم أكثر من 3.5 مليون مواطن خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو فيما يتم صرف معاشات المتقاعدين الأكثر من 2000 جنيه والبالغ عددهم 1.7 مليون مواطن خلال يومي 8 و9 مايو المقبل.

 

اقرأ أيضاً

مواعيد صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة شهر إبريل

التحريات الأمنية حول تشكيل عصابي للمواد المخدرة: «كانوا يصنعونها»

الدورى مهدد بالإلغاء بسبب المنتخب الأوليمبى

زوجها طلقها.. انتحار ربة منزل بالسنطة في الغربية

أبرزها اللياقة الصحية.. شروط وآليات اختيار البعثات الجامعية للخارج

 


الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا خلال سحب المعاشات

 

تصدرت موعد صرف معاشات شهر مايو 2021 المنصات الإلكتروني مؤخرا لبحث المتقاعدين عنها، ولذلك وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح لكبار السن الذين هم أكثر الفئات تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أبرزها استخدام مناديل ورقية للضغط على أزرار ماكينات الصرف الآلي للبنوك وتعقيم اليدين بالكحول بشكل دائم وعدم التواجد في محيط ماكينات الصرف الآلي للبنوك المزدحمة أو المغلقة مع الحفاظ على المسافات الآمنة بين المرتادي البنوك أثناء صرف المعاشات.

 

مواعيد صرف المعاشات وزارة المالية المتقاعدين الشرائح المالية ماكينات الصرف الآلي للبنوك موعد صرف معاشات شهر مايو 2021

الأكثر قراءة

الدورى مهدد بالإلغاء بسبب المنتخب الأوليمبى

8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي

بعد عرضها فى «الاختيار 2».. كل ما تريد معرفته عن مأمورية عرب شركس

بالأرقام.. «تكافل وكرامة» مظلة الفئات الأشد احتياجًا

«الصحة» تستعد لاستقبال مليون جرعة من لقاح «سينوفارم»

إجازة 5 أيام للموظفين.. من الخميس إلى الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

الحسين عبدالرازق

الحسين عبدالرازق يكتب: شكرًا للست رضا وتحية لمذيع الشارع!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: توجهات السياسة التعليمية في مصر بعد جائحة كوفيد-19 (7/7)

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

14 وفاة و1084 إصابة بكورونا في فلسطين

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟