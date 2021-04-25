النيابة العامة تحقق فى انفصال عربة قطار أبوقير شرق الإسكندرية

تُباشر نيابة المنتزة بالاسكندرية، التحقيقات حول انفصال إحدى عربات قطار أبوقير الخط الداخلي للسكك الحديدية في الإسكندرية، عن باقي القطار أمام مزلقان المعمورة الشاطئ شرق المدينة دون وجود وفيات أو إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.



وقال شهود العيان إن واقعة انفصال عربة القطار تسببت في حدوث حالة من الذعر بين الركاب، الذين هرعوا للنزول من القطار، كما توقفت حركة قطارات ابوقير لمده قصيرة، قبل ان تعود مره اخرى حركة القطارات الداخلية للإسكندرية، وتوقفت الحركة المرورية على المزلقان.



تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطه النجدة، يفيد بورود بلاغ لشرطة السكك الحديد، بانفصال عربة قطار أبوقير بمزلقان المعمورة الشاطئ وتوقف الحركة بتلك المنطقة.



على الفور انتقلت قيادات الأمنية لمكان الحادث ومسئولي السكك الحديدية ومحافظة الإسكندرية لمعاينة الأمر على الطبيعة، لمعرفة أسباب انفصال العربة، وتهدئة الركاب، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.



من جانبه قال مصدر بسكة حديد الإسكندرية، إن العربة الأخيرة من القطار المتوجه من أبوقير تجاه محطة انفصلت في منطقة المعمورة الشاطئ، دون حدوث إصابات.



وأشار إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، برفقة ضباط قسم المنتزة ثان، للوقوف على الأمر، وتبين عدم وجود أي إصابات أو خسائر.



وأضاف أنه تم الدفع بفنين من الهيئة وتم إعادة تركيب العربة وتسير حركة القطارات على الفور.



كانت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول اصطدام سيارة ملاكي بقطار أبو قير بمزلقان سيدي بشر، وندب الفني لإجراء المعاينة وسؤال شهود الواقعة.



تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بورود بلاغ من ضباط إدارة النجدة، بحدوث حادث تصادم قطار أبوقير بسيارة ملاكي عقب سيرها بمزلقان سيدي بشر دون حدوث إصابات أو وفيات.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أثناء عبور سيارة ملاكي سوداء اللون مزلقان السكة الحديد الخاص بقطار أبوقير لم ير سائق السيارة القطار مما أدى إلى الاصطدام به وتهشم السيارة وتوقف حركة القطارات دون إصابات، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة سيرة حركة القطارات مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد أدى عبور سيارة نقل الخرسانة على مزلقان غرب الإسكندرية، إلى اصطدم قطار "مطروح القاهرة"، دون حدوث أي إصابات أو خسائر أو تأثير على حركة سير القطارات، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.



وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بتصادم بين قطار "مطروح- القاهرة" وسيارة نقل "خرسانة" بمزلقان مرغم بدائرة القسم.



على الفور انتقل ضباط القسم إلى موقع الحادث وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة نقل أصر قائدها على عبور المزلقان فى توقيت خاطئ أثناء مرور القطار المكون من 9 عربات.



تم إلقاء القبض على سائق السيارة النقل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإعادة تسيير حركة القطار مرة أخرى، دون أي خسائر أو إصابات.