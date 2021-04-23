صرف معاشات شهر مايو بمكاتب البريد الأحد

تبدأ هيئة البريد صرف معاشات شهر مايو 2021 اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع إتاحة الصرف الآلي من ماكينات “ATM” من السبت 1 مايو 2021 بالتزامن مع نشر جدول مواعيد صرف معاشات شهر مايو، بالإضافة إلى صرف مستحقات الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس 2021.

جدول صرف معاشات شهر مايو 2021

ومن المقرر توزيع أصحاب المعاشات على 3 شرائح وفق جدول زمني لموعد صرف معاشات شهر مايو 2021 وتم تخصيص يومي الأحد والإثنين 2 و3 مايو للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، في حين يصرف لأصحاب المعاشات للشريحه الثانية أقل من 2000 جنيه خلال الثلاثاء والأربعاء 4 و5 مايو 2021 على أن يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والأحد 6 و9 مايو وتخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 مايو لمن تخلف عن مواعيد الصرف خلال الأيام السابقة.

وأكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد في تصريحات لـ«الدستور» أنه جرى تقسيم عملية صرف معاشات شهر مايو 2021 على 3 شرائح أسوة بما تم خلال الأشهر السابقة حفاظا على أرواح المواطنين ومنع أي تكدس وتزاحم على مكاتب البريد، وإتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي "ATM"، والصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية من أول مايو المقبل وتقدر تكلفة صرف المعاشات والدفعة الأخيرة للعلاوات الخميس بنحو 25 مليار جنيه.

الإجراءات الوقائية خلال صرف معاشات شهر مايو 2021

وأضاف أنه جار الاستعدادات النهائية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية أصحاب المعاشات والعاملين بالمكاتب، من تداعيات الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد اثناء عملية صرف معاشات شهر مايو 2021.

وأشار إلى أنه يجري تعقيم وتطهير جميع المكاتب وصالة استقبال المواطنين مع إتاحة أماكن مفتوحة، للانتظار أمام المكاتب لمنع التكدس والتزاحم مع الالتزام بالمسابقات الآمنة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، أثناء عمليات الصرف ومع اتباع جميع الإجراءات السابقة في هذا الشأن.

صرف معاشات شهر مايو 2021 لـ 5.5 مليون مستفيد

يصل عدد مستحقي المعاشات لشهر مايو 2021 نحو 10.6 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، تساهم هيئة البريد في تسهيل صرف المعاشات لنحو 6 ملايين منها وباقي يتم عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات.

تخصيص كارت ميزة مجانًا لأصحاب المعاشات

وأعلنت الهيئة تطبيق حزمة إجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات مع بدء صرف معاشات شهر مايو 2021 ومن المقرر أن يتم تخصيص كارت ميزة لجميع المستفيدين من صرف المعاشات داخل فروع هيئة البريد ومنافذ الصرف الهيئة التأمينات والمعاشات، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت «ميزة»، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارًا من الشهر التالي، وذلك استمرارًا للعمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، بكل سهولة ويسر وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.