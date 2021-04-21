للشباب في منتصف العمر.. النوم أقل من ست ساعات يسبب الخرف «دراسة»

وجدت دراسة بريطانية جديدة أن البالغين في منتصف العمر الذين ينامون بانتظام أقل من ست ساعات كل ليلة أكثر عرضة للخرف، والاكتئاب، والذي يظهر بعد منتصف العمر، ويسبب العديد من المشاكل.

وأضافت الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 8000 بريطاني على مدى ثلاثة عقود أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عامًا، والذين لديهم نمط فترات نوم أقصر باستمرار يواجهون خطرًا أعلى بنسبة 30 في المائة للإصابة بهذه الحالة.

وتابعت: يتم الإبلاغ عن حوالي 10 ملايين حالة جديدة من الخرف في جميع أنحاء العالم كل عام، وتضيف الدراسة المنشورة يوم الثلاثاء في مجلة Nature Communications إلى أنماط النوم المضطربة، حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن المرض العقلي وفترات النوم الأطول من المتوسط ​​مرتبطان أيضًا بهذا الاضطراب.

ودرس باحثون من فنلندا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة البيانات التي تتبعت صحة 7959 عاملاً منذ عام 1985، والتي جاءت من دراسة أجرتها كلية لندن الجامعية، حيث أبلغ المشاركون أنفسهم عن مدة نومهم، مع دعم بياناتهم، ووجدت أن 521 منهم أصيبوا بالخرف، وظهرت معظم الحالات بعد سن السبعين.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون ويحصلون على سبع ساعات في الليلة، كانوا على الأرجح من البيض، ورجال متزوجين يتمتعون بصحة عقلية سليمة، كما يرتبط الاكتئاب وتقلب المزاج أيضًا بالتغيرات في أنماط النوم، لكن الدراسة فشلت في العثور على صلة بين قلة عدد الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة في الدراسة والخرف.

ووجدت الدراسة أن النتائج تشير إلى أن النوم قد يكون مهمًا لصحة الدماغ في منتصف العمر، وقد تكون الأبحاث المستقبلية قادرة على تحديد ما إذا كان تحسين عادات النوم قد يساعد في الوقاية من الخرف."

ووفقا لموقع ذا ناشونال أظهرت دراسة ثانية وجود صلة واضحة بين النوم المتقطع وزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب، والتي أجريت على ٨٠٠١ رجل وامرأة ونشرت في مجلة القلب الأوروبية أن النساء اللائي خرجن في أغلب الأحيان من نوم عميق في الليل تعرضن لخطر مضاعف للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.