ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن موعد آذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 20-4-2021، ونقدم لكم في التقرير التالي كافة المعلومات والتفاصيل عن كافة مواعيد أذان صلاة الفجر في القاهرة وعدد من المحافظات، هي "القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والزقازيق والفيوم وبني سويف، وأسيوط وسوهاج، وقنا وأسوان ومطروح والإسماعيلية وحلايب وشرم الشيخ وكاترين والعلمين والأقصر ".

ويمكن للقارئ المصري والعربي التعرف على موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات من خلال التقرير، الذي يحتوي على تفاصيل مواعيد الصلاة اليوم.

موعد آذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 20-4-2021

لديكم كافة مواقيت صلاة الفجر اليوم، كما هو موضح في التقرير التالي:

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة القاهرة، بتوقيت 3:51 ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية ، بتوقيت 3:53 ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة طنطا، بتوقيت 3:44 ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة المنصورة، بتوقيت 3:48 ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الزقازيق، بتوقيت 3:49 ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الفيوم، بتوقيت 3:54 ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة بني سويف، بتوقيت 3:54 ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة قنا، بتوقيت 3:53 ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة أسوان، بتوقيت 3:57 ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة مطروح، بتوقيت 4:04 ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، بتوقيت 3:46 ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة حلايب، بتوقيت 3:45 ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة شرم الشيخ، بتوقيت 3:44 ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة كاترين، بتوقيت 3:44 ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة العلمين، بتوقيت 3:58 ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الأقصر، بتوقيت 3:55 ص.