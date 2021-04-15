سلوى خطاب: مسلسل «وكل ما نفترق» يناقش دور الأم في المجتمع

قالت إن الاتجاه للدراما التلفزيونية «ظاهرة صحية»

وصفت الفنانة سلوى خطاب اتجاه عدد كبير من نجوم السينما للدراما التليفزيونية بأنه ظاهرة صحية تشعل المنافسة في الماراثون الرمضاني لهذا العام، لافتة إلى أن مشاركتهم تأتي في إطار التنافس الشريف لتقديم عمل متكامل جيد يحظى برضا واستحسان الجمهور.

وقالت سلوى، في تصريحات الخميس، إن تحقيق أي مسلسل أعلى نسب مشاهدة مسألة تتعلق بعدة عناصر تتمثل في الإخراج المتميز والنص الجيد والاختيار المناسب لأبطال وفريق العمل وأدائهم، وفي نهاية الأمر المسلسل الجيد يفرض نفسه على المشاهد لمتابعه،والجمهور ذكي للغاية ويستطيع أن يقيم وينتقد أي مسلسل بشكل صحيح".

وأكدت أهمية الدور الذي تلعبه الأعمال الدرامية في تناول هموم وقضايا المجتمع،مشيرة إلى أن العمل الدرامي الهادف لا بد أن يناقش قضايا من أجل المجتمع وأن يطرح همومه والمشكلات التي يعانيها بشكل موضوعي.

وعن دورها في مسلسل "وكل ما نفترق" الذي تخوض به ماراثون دراما رمضان لهذا العام، قالت الفنانة القديرة إن دورها خلال أحداث العمل يركز على قيمة الأمومة ودور الأم في المجتمع وكيف يمكن أن يكون إيجابيا في حياة الأبناء أو سلبيًا، فيعرقل مسيرة حياتهم، لافتة إلى أنها تجسد دور والدة الفنان محمد الشرنوبي والتي تتسبب في ضياع مستقبله، إلا أنها تندم على ذلك مع تصاعد الأحداث ولكنه لا يسامحها.

وأشادت سلوى بالسيناريو المُحكم للمسلسل الذي وصفته بأنه عمل فني متكامل وتجربة مختلفة في عالم الدراما الاجتماعية، مشيرة إلى أن العمل سيكون مفاجأة بالنسبة للجمهور،متوقعة أن يكون المسلسل ضمن الأعمال التي ستحقق أعلى نسبة مشاهدة خلال السباق الرمضاني المقبل.

وأوضحت أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي ممزوج بالتشويق حول شقيقتين توأم، لكن بشخصيات مختلفة إحداهما تتعامل مع الأمور بحكمة وعقلانية تامة وتتصرف بحكمة والأخرى شخصية مندفعة وتتصرف بدون أي تفكير وتميل إلى التمرد مما يجبرهما على الوقوع في المفارقات التي ستحول مسار حياتهما.

وأشارت إلى أن فريق عمل المسلسل يكثف حاليا ساعات تصوير مشاهد العمل، لضمان سرعة الانتهاء منها في أسرع وقت،لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تصوير نحو 60% من مشاهد المسلسل،وأنه من المتوقع أن يمتد تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل إلى منتصف رمضان.

مسلسل "وكل ما نفترق" قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، آيتن عامر، رانيا يوسف،سلوى خطاب، محمد الشرنوبي، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل.

يعد العمل بطولة جديدة للنجمة ريهام حجاج، وذلك بعد نجاحها العام الماضي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا بعدما أشاد عدد من متابعي المسلسل بأداء النجمة ريهام حجاج لشخصية "دنيا" ضمن الأحداث، خاصة أنها شخصية مركبة تتضمن مراحل زمنية مختلفة وصراعات قوية.