أمريكا تطالب موسكو بوقف التحشيد العسكري في أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، موسكو إلى وقف التحشيد العسكري في شرق أوكرانيا.وناقش أنتوني بلينكن اليوم، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الحشد العسكري الروسي، وقضايا أخرى، وفقا لما نقلته العربية.وقالت وزارة الخارجية في بيان إن بلينكن وستولتنبرج بحثا الضرورة الملحة لإنهاء روسيا الحشد العسكري العدائي على حدود أوكرانيا وفي القرم المحتلة، وكذلك فرص دفع عملية السلام في أفغانستان.