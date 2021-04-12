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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح معارض «أهلًا رمضان» بقرية الغرق في الفيوم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:45 م
أهلًا رمضان
أهلًا رمضان
الفيوم - زينب علاء
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أجرى خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، بمرافقة المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم، جولة تفقدية داخل قرية الغرق لتفقد معارض"أهلًا رمضان" والتي تقوم ببيع جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وشدد وكيل وزارة التموين بالفيوم، على موظفي إدارة التموين على مراقبة الأسعار المتداولة بالسوق يوميا والتأكد من البيع من خلال المعارض بأسعار أقل من سعر السوق تخفيفا لأعباء المواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إطسا، أن المبادرة لاقت استحسان وإقبال المواطنين بمركز إطسا.

على صعيد آخر؛ قامت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، لرفع كافة الإشغالات من شوارع عمر بن الخطاب، وميدان اطسا، شارع بحر عروس، أسفرت عن رفع اشغالات الباعة الجائلين وأمام المحلات التجارية بمدينة اطسا وتم فتح الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة والسيارات، وتم إعادة حركة المرور لطبيعتها.

وأضاف أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالتباعد وعدم التجمع ارتداء الكمامه للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم عمل العديد من المحاضر للمخالفين.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة لرفع كافة الإشغالات والمرافق، والحد من انتشار الباعة الجائلين بكافة الشوارع العشوائية في قرى مركز اطسا، ورفع جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، وانه لا تهاون مع المواطنين في تطبيق الاجراءات الاحترازية وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.

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