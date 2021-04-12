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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:53 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، بعدد من المواطنين العائدين من الخارج، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وحسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط ومنى الاطروش مدير مديرية القوى العاملة.

تناول اللقاء استعراض شامل لكافة المحاور المُتعلقة بمبادرة "ابدأ مشروعك"، والتى تأتى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإنطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بالعمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من جائحة تفشى فيروس كورونا، وتوفير فرص عمل لها ببلدها مصر.

وفى سياق متصل، أشادت "محافظ دمياط" بما تستهدفه هذه المبادرة من تحقيق فرص عديدة لتنفيذ مشروعات تساهم وبشكل أساسى فى النهوض بالاقتصاد المصرى والاستفادة من خبرات وسواعد أبناء مصر، منوهة الى أن البرنامج يعمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وذلك لتذليل كافة العقبات التى تواجه العائدين من الخارج فى بداية مشروعاتهم.

ومن جانبه أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الوزارة تعمل على تنفيذ دورات للخروج بمشروعات على أرض الواقع للعائدين من الخارج، واستثمار جهودهم من أجل خدمة بلدهم مصر، إذ تتضمن هذه الدورات التعرف على قواعد ريادة الأعمال، وكذا عرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة، فضلًا عن استعراض دراسات جدوى المشروعات ومراحل الإنتاج والتسويق بما يحقق الاطمئنان للعائدين على مستقبل مشروعاتهم ويزيد من فرصهم فى التشغيل بالإضافة إلى تحقيق الهدف المنشود بزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمضى قدمًا نحو الإرتقاء بها، كما وجه تعليماته إلى مديرية القوى العاملة بالتواصل مع العائدين من الخارج وتعريفهم بمحاور المبادرة وتنفيذ دورات تدريبية لهم بقطاع ريادة الأعمال.

وقد حرصت المحافظ ووزير القوى العاملة على الاستماع لكافة المشكلات والمعوقات التى تواجه العائدين من الخارج والتعرف على مطالبهم، إذ وعدا بتذليل كافة العقبات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، للبدء فى تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق مطالبهم.

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