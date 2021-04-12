رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر: رئاسة الحزب البافاري تؤيد ترشح زودر لخلافة ميركل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:14 م
ميركل
ميركل
وكالات
طباعة
صرَّحت مصادر داخل الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا بأن رئاسة الحزب أيدت بالإجماع ترشح زعيم الحزب، ماركوس زودر، لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل لخلافة المستشارة انجيلا ميركل.

تجدر الإشارة إلى أن كلًا من زودر ورئيس حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشت، كانا أعلنا أمس الأحد عن استعدادهما للترشح عن التحالف المسيحي (الذي يضم الحزبين) لمنصب المستشار.

وذكر مشاركون في جلسة رئاسة الحزب البافاري اليوم أن الكثير من خطباء الجلسة أعربوا عن تأييدهم لترشح زودر مستندين في ذلك إلى أسباب من بينها نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر تفوق شعبية زودر بشكل ملحوظ مقارنة برئيس حزب ميركل.

ونقل المشاركون عن وزير مالية ولاية بافاريا، البرت فوراكر، على سبيل المثال قوله إنه لا يسعه إلا أن يطلب من حزب ميركل (الشقيق الأكبر) أن ينظر في نفسه ليبحث عن المرشح الأقوى، لافتًا إلى أن لاشت لم يظهر له تأثير داخل الحزب حتى الآن.

وأعرب فوراكر عن قلقه العميق حيال إمكانية أن يخسر التحالف الانتخابات فقط بسبب استخلاص نتائج خاطئة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

بالأسماء.. إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالمنوفية

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021


الصور

image description

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

الأكثر قراءة

فتح مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح (صور)

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

كبير الأطباء الكنديين: البلاد تقترب من ذروة موجة كورونا الحالية

كل ماتريد معرفته عن تقديم المدارس اليابانية 2021

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشرى «تيك تيك»

بيلاروس تحظر بث قناة يورونيوز

أيام زمان

«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حسين أبو ركبة
ماجد حبته
زئير إيران.. وصريرها!
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
المزيد

الثقافة

هكذا روى المؤرخون تاريخًا خرافيًا لمصر

اختتام فعاليات الملتقى الأول للقصة القصيرة في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

وجدي الكومي ممثلا لمصر في «الدائرة.. السطح.. الشمس» لكتّاب «المتوسط»

تعرف على البرنامج الرمضاني للمركز القومي للمسرح