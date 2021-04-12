مصادر: رئاسة الحزب البافاري تؤيد ترشح زودر لخلافة ميركل

صرَّحت مصادر داخل الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا بأن رئاسة الحزب أيدت بالإجماع ترشح زعيم الحزب، ماركوس زودر، لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل لخلافة المستشارة انجيلا ميركل.تجدر الإشارة إلى أن كلًا من زودر ورئيس حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشت، كانا أعلنا أمس الأحد عن استعدادهما للترشح عن التحالف المسيحي (الذي يضم الحزبين) لمنصب المستشار.وذكر مشاركون في جلسة رئاسة الحزب البافاري اليوم أن الكثير من خطباء الجلسة أعربوا عن تأييدهم لترشح زودر مستندين في ذلك إلى أسباب من بينها نتائج استطلاعات الرأي التي تظهر تفوق شعبية زودر بشكل ملحوظ مقارنة برئيس حزب ميركل.ونقل المشاركون عن وزير مالية ولاية بافاريا، البرت فوراكر، على سبيل المثال قوله إنه لا يسعه إلا أن يطلب من حزب ميركل (الشقيق الأكبر) أن ينظر في نفسه ليبحث عن المرشح الأقوى، لافتًا إلى أن لاشت لم يظهر له تأثير داخل الحزب حتى الآن.وأعرب فوراكر عن قلقه العميق حيال إمكانية أن يخسر التحالف الانتخابات فقط بسبب استخلاص نتائج خاطئة.