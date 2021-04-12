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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السعودية رئيسا لتكتل اقتصادي يقترب من 2 تريليون دولار

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:31 م
منظمة التعاون الرقمي
منظمة التعاون الرقمي
وكالات
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أعلنت منظمة التعاون الرقمي اليوم الإثنين عن انضمام نيجيريا وسلطنة عمان لعضويتها مع اعتبارهما دولتين مؤسستين بالمنظمة إلى جانب الأعضاء الخمس الأوائل ممثلين في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان.

هذا وتشكل الدول السبع مجتمعة كتلة اقتصادية تقترب من 2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، قادرة على الوصول إلى أسواق مشتركة تبلغ الفرص فيها أكثر من 14 تريليون دولار، وبقوة سكانية تصل إلى 480 مليون نسمة تمثل فئة الشباب منهم 80%، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الإثنين.

كما جرى خلال الاجتماع الموافقة على رئاسة المملكة للمنظمة حتى نهاية الدورة الحالية، وكذلك تعيين ديمة اليحيى من السعودية أمينًا عامًا لها، إلى جانب ذلك ناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات مدفوعًا ذلك بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، كما تمت مناقشة حوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.

وجرى خلال الاجتماع الموافقة على إطلاق خمس مبادرات نوعية تهدف إلى إنشاء مركز لتسليط الضوء على أهمية التعاون فيما يختص بتدفق البيانات عبر الحدود، وأخرى تعمل على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تهدف إلى خدمة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.

يُذكر أن المنظمة التي تأسست بين المملكة والدول الخمس الأعضاء لمتابعة المبادئ والأهداف المشتركة في الاقتصاد الرقمي، ستعمل على تعزيز التطلعات الرقمية المشتركة للدول الأعضاء من أجل التنويع الاقتصادي، وزيادة الرخاء الاجتماعي من خلال فرص النمو المتاحة عبر الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في القطاع العام.

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