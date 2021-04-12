رئيس فلسطين يهنئ قادة العالم العربي بحلول شهر رمضان

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، الأمتين العربية والإسلامية، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وبعث الرئيس عباس برقيات تهنئة بهذا الخصوص إلى قادة، وملوك العالمين العربي والإسلامي، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هذه المناسبة المباركة والجميع بموفور الصحة والسعادة، وأن يوفقهم لما فيه خير شعوبهم وخدمة أهدافهم وقضايا أمتنا، وفي مقدمتها قضية فلسطين العادلة.وتمنى الرئيس عباس أن تنعم شعوبهم الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تعود المناسبة على أمتنا وقد تعززت وحدتها وتحققت تطلعات وأماني الشعوب بالتطور والرقي، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.