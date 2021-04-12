رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تتراجع عن حظر صلاة التراويح في المساجد بسبب كورونا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:47 م
صلاة التراويح
صلاة التراويح
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس اليوم، السماح بأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان وفق ضوابط وبروتوكول صحي، بعد أن كانت منعت ذلك في وقت سابق بسبب التفشي السريع لجائحة فيروس كورونا (كوفيد19-) في البلاد.

وكانت الحكومة مددت في وقت سابق ساعات حظر التجوال الليلي ليصبح انطلاقا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا ولكنها سرعان ما تراجعت عنه أول أمس السبت بعد يوم واحد من تطبيقه، تحت ضغط من قطاعات مهنية وبطلب من الرئيس قيس سعيد.

وأعادت الحكومة العمل بالتوقيت السابق لحظر التجوال بدءا من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا، ما يسمح بفتح المقاهي ليلا وأداء صلاتي العشاء والتراويح خلال شهر رمضان.

واشترطت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها وضمن الضوابط المعلنة لإقامة صلاة التراويح، إقامة صلاة العشاء مباشرة بعد الأذان وعدم تجاوز صلاتي العشاء والتراويح مدة ثلاثين دقيقة، مع وجوب ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد وإحضار السجاد الخاص.

وحظرت الوزارة اصطحاب الأطفال للمساجد، وارتياد المسجد بالنسبة لكبار السن أو عند ظهور أي أعراض مشابهة لأعراض مرض كورونا، ويوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان في تونس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل


الصور

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

وزير القوى العاملة يسلم 3307 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في دمياط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

انهيار منزل من 4 طوابق في دمنهور

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشرى «تيك تيك»

بيلاروس تحظر بث قناة يورونيوز

حريق كبير بمصنع تاريخي للنسيج في سان بطرسبورج

«إل موندو»: دفعة قوية لبرشلونة بعد تعافي أنسو فاتي

أيام زمان

«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
زئير إيران.. وصريرها!
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
المزيد

الثقافة

اختتام فعاليات الملتقى الأول للقصة القصيرة في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

هكذا روى المؤرخون تاريخًا خرافيًا لمصر

تعرف على البرنامج الرمضاني للمركز القومي للمسرح

الأحد «رحلة العقباوي» و«فرح» و«هذه ليلتي» في سينما الهناجر