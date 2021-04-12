تونس تتراجع عن حظر صلاة التراويح في المساجد بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس اليوم، السماح بأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان وفق ضوابط وبروتوكول صحي، بعد أن كانت منعت ذلك في وقت سابق بسبب التفشي السريع لجائحة فيروس كورونا (كوفيد19-) في البلاد.وكانت الحكومة مددت في وقت سابق ساعات حظر التجوال الليلي ليصبح انطلاقا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا ولكنها سرعان ما تراجعت عنه أول أمس السبت بعد يوم واحد من تطبيقه، تحت ضغط من قطاعات مهنية وبطلب من الرئيس قيس سعيد.وأعادت الحكومة العمل بالتوقيت السابق لحظر التجوال بدءا من الساعة العاشرة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا، ما يسمح بفتح المقاهي ليلا وأداء صلاتي العشاء والتراويح خلال شهر رمضان.واشترطت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها وضمن الضوابط المعلنة لإقامة صلاة التراويح، إقامة صلاة العشاء مباشرة بعد الأذان وعدم تجاوز صلاتي العشاء والتراويح مدة ثلاثين دقيقة، مع وجوب ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد وإحضار السجاد الخاص.وحظرت الوزارة اصطحاب الأطفال للمساجد، وارتياد المسجد بالنسبة لكبار السن أو عند ظهور أي أعراض مشابهة لأعراض مرض كورونا، ويوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان في تونس.