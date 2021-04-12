هونج كونج تعتزم تخفيف قيود كورونا للملقحين

تعتزم هونج كونج تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا لتحفيز المزيد من الناس على تلقي اللقاح حتى تتمكن المدينة من إعادة فتح الشركات.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام قولها في إفادة صحفية اليوم الإثنين: "بعد أن تم احتواء تفشي المرض في هونج كونج بشكل واضح، ستدرس الحكومة فقاعات لقاح تتيح لمن تلقوا اللقاح حرية أكبر في الحركة".وأضافت أنه إذا تم تطعيم المزيد من الأشخاص، يمكن للمطاعم تمديد ساعات عملها حتى الساعة 2 صباحًا، ويمكن لما يصل إلى ثمانية أشخاص الجلوس علىطاولة واحدة، بعد أن كان أكبر عدد هو أربعة أشخاص، ويمكن إعادة فتح الحانات والنوادي الليلية بشكل محدود إذا تم تطعيم جميع الموظفين والعملاء واستخدموا تطبيق التتبع التابع للحكومة.وقالت لام: "أنا أشجع جميع المواطنين على تلقي اللقاح، ودعم اتجاهنا الجديد في مكافحة الوباء لحماية أنفسنا وأفراد عائلاتنا، يمكن تحسين معدل التطعيم في هونج كونج بشكل أكبر. بعبارة أخرى، الوضع ليس مثاليا، خاصة بالنظر إلى أن لدينا إمدادات كافية للغاية وبنية تحتية ملائمة ".يذكر أن هونج كونج أعطت حوالي 834800 جرعة لقاح لمواطنيها حتى أمس الأحد، وتلقى نحو 7ر7 % من السكان جرعة واحدة على الأقل.