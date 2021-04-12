الكويت: صلاة التراويح فى المساجد للرجال لمدة 15 دقيقة

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد للرجال، وذلك بعد صلاة العشاء مباشرة ولمدة 15 دقيقة مع الالتزام بالاشتراطات الاحترازية المعمول بها حاليا في المساجد والاستمرار بإغلاق المساجد بعد كل صلاة.وأضاف بيان صحفي صادر اليوم من مجلس الوزراء أن المجلس قرر منع الاعتكاف وإقامة المحاضرات والدروس وغيرها من الأنشطة وإقامة موائد الإفطار والسحور في المساجد والأماكن العامة والخاصة والاكتفاء بتوزيع الوجبات دون تجمع، فضلا عن حث من لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19" لأداء الصلاة في المنازل.واتخذت الكويت إجراءات احترازية منذ بدء جائحة كورونا، حيث أغلقت المنافذ الحدودية والمطار والحدائق العامة. والمطاعم.