منة فضالي: «نسل الأغراب» يقدم دراما صعيدية مختلفة

عبرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بالتواجد في عمل هام مثل "نسل الأغراب"، والذي يرصد الحياة الصعيدية بطريقة مختلفة وجديدة على أذهان المشاهدين خلال أيام شهر رمضان المبارك.وقالت فضالي لـ"الدستور"، إن العمل سيحمل بين طياته العديد من المفاجأت التي ستظهر من الحلقة إلى الأخرى حيث سيتناول العمل قصص درامية قد تكون جديدة على المشاهدين الذين سيجدون حالة أختلاف كبيرة لكل شخصيات العمل المشاركين في أحداث المسلسل.وأشادت فضالي بالمخرج محمد سامي الذي وصفته بالمخرج الشاطر الذي يستطيع أن يطور من شخصيات الاعمال التي يقدمها، ويخرجها بطريقة جديدة على أعين المشاهد، وهو ما سيراه الجمهور خلال حلقات المسلسل، لافتة إلى أن شخصيتها "عزيزة" وهي شقيقة الفنان احمد السقا، ستكون شخصية متحوله طوال الحلقات وتؤثر بطريقة ما على الاحداث وسط العديد من الغموض.وعن المنافسة الرمضانية هذا العام قالت فضالي، أن حالة الدراما المصرية هذه الفترة من أفضل الفترات في آخر 10 سنوات، فالموسم الحالي ملىء بالأعمال المختلفة والكبيرة إنتاجيًا للخروج بأفضل شكل للدراما المصرية، وأعتقد أن المنافسة ستكون جيدة ومفيدة للجمهور أكثر خلال هذا الشهر.