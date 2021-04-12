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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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رؤية هلال رمضان في السعودية.. وغدًا أول أيام الشهر الفضيل
الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:29 م
رؤية هلال رمضان
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أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤية هلال رمضان في مرصد تمير، وبذلك يكون غدًا الثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل.
الكلمات المفتاحية
هلال رمضان
عاجل
رؤي الهلال
السعودية
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