روسيا: مستعدون للتنسيق بشأن التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إلى حل توافقي لقضية سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.وقال "لافروف"، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكري في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، اليوم: روسيا اقترحت مساعدة تقنية وفنية للعملية التفاوضية، لكن لم تكن هناك دعوة للوساطة.وشدد "لافروف" على دعم بلاده لجهود الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل.كما أشاد "لافروف" بجهود اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني، والتي ستعقد اجتماعها الدوري في روسيا خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه تم استعراض سير تنفيذ المشروعات المشتركة الكبيرة، وفي مقدمتها مشروع بناء المحطة النووية بالضبعة، وإقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، بالإضافة إلى المشاريع التي يتم العمل عليها في مجال البنية التحتية للنقل، ومشاركة الشركات الروسية في تطوير بعض القطاعات للبنية التحتية للسكك الحديدية في مصر.