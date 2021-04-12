ألمانيا:الحكومة اليمنية لديها إرادة جدية لوقت الحرب

شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين،على وجود إرادة جدية لدى الحكومة اليمنية لوقف الحرب.وأكد ماس قبيل اجتماع يعقد في برلين اليوم، حول اليمن، ضرورة الاستمرار في بذل جهود لإيجاد حل سياسي للصراع، مشددا على أنه لا يمكن حل تلك الأزمة عسكريا.وقال ماس فى تصريحات صحفية: إن "أفكار العودة للحل السياسي موجودة ولكن في النهاية الأمر يعود لأطراف الصراع للالتزام بها"، بحسب تعبيره.وجدد التأكيد على وجود إرادة جدية لدى الحكومة اليمنية والسعودية لوقف الحرب، وفقا لما نقلته قناة العربية.وحول محافظة مأرب، أوضح ماس: أن هجوم الحوثيين يهدد الوضع الإنساني، ويؤجج أوضاع النازحين.وانطلق اجتماعا اليوم في برلين حول اليمن بدعوة من ألمانيا، يشارك فيه المبعوث الامىى مارتن جريفيث والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى الكويت والسويد، من أجل تقديم الدعم لعمل المبعوث الأممي والبحث عن طريق لدفع الحل السياسي إلى الأمام.من جانبه، قال جريفيث في مؤتمر صحفي مشترك مع ماس قبل بدء الاجتماع، إن الأمم المتحدة قدمت خطة تهدف لوقف إطلاق النار وكل أنواع القتال، واعادة فتح الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب، من بينها تعز الخاضعة لحصار منذ مدة طويلة، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية لكل المناطق وفسح المجال أمام حركة المدنيين الحرة.وأشار جريفيث إلى أن الأمم المتحدة تهدف أيضا لإعادة فتح مطار صنعاء، وإيصال البضائع والنفط عبر ميناء الحديدة، وأن تساهم العائدات بدفع مرتبات الموظفين في القطاع العام.وأعرب جريفيث عن أمله بأن يكون هناك اتفاق على هذه الأمور الإنسانية لخلق مناخ جيد بين الأطراف المعنية، بهدف الانتقال لحوار سياسي برعاية أممية.