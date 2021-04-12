أمن العمرة يعلن شروطا جديدة لضمان سلامة المعتمرين خلال شهر رمضان

أصدرت قيادة قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، اليوم الإثنين، قرارا وشروطا جديدة لضمان سلامة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.وقال اللواء محمد الأحمدي مساعد قائد قوات أمن العمرة:"حققنا نجاحات كبيرة في العام الماضي، كاشفا عن خطة أمنية للمسجد الحرام لأداء العمرة تتمثل بعدم السماح بالوصول إلى الحرم المكي بدون تصريح، مع رفع مستوى السلامة الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة".وأشار الأحمدى إلى أنه تم تحديد المسارات للمعتمرين والمصلين لضمان التباعد الاجتماعي، وتكثيف تواجد العناصر الأمنية، وفقا لما نقلته قنا العربية.وشددت قوات أمن العمرة على المعتمرين تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وجود عقوبات مالية على من يضبط قادما لأداء العمرة دون تصريح أو يحاول دخول المسجد الحرام دون تصريح.كما تشمل خطة السلامة الأمنية والمرورية تقليل مدة الانتظار في مراكز الضبط الأمني بتشغيل كافة المسارات، وتحسين مستوى الاستجابة للبلاغات بتكثيف الدوريات الميدانية على الطرق ومتابعة الشاحنات في أوقات المنع وتحويل الحركة بما يضمن عدم تأثيرها على كثافة الحركة المرورية.