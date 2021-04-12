أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل، بأنه تم فرض عقوبات أوروبية على 4 كيانات و8 مسئولين إيرانيين.وخلال الآونة الأخيرة، قال 3 دبلوماسيين إن الاتحاد الأوروبي سيوقع عقوبات على 8 من قادة الميليشيات والشرطة الإيرانية و3 كيانات حكومية، الأسبوع المقبل، بسبب حملة القمع الدامية للسلطات الإيرانية في نوفمبر 2019.وأضاف الدبلوماسيون، أن العقوبات تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول، وستكون الأولى التي يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2013، ومن المنتظر فرضها في وقت ما.