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تقارير ومتابعات

موعد إخراج زكاة الفطر لهذا العام.. ومن تجب عليه الزكاة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 03:47 م
زكاة الفطر
زكاة الفطر
شيماء حسين
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مع اقتراب موعد بدء شهر رمضان المبارك 2021 يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد إخراج زكاة الفطر لهذا العام، والتي حظيت على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إخراجها ومقدارها وفقا لدار الإفتاء المصرية وعلى من تجب زكاة الفطر 

موعد إخراج زكاة الفطر لهذا العام

زكاة الفطر هي مبلغ مالي أو سلع غذائية ينتفع بها أخذوها و تخرج للفقراء والمساكين من أموال الصائم وسميت بذلك لارتباطها بالصيام وتقدر بصاع ونصف من السلع من أجود الأنواع أو ثمنه على كل فرد من أفراد الأسرة ولا يمكن إخراج السلع التي بها عيب أو أقل مما يطعم به أهل البيت أو به سوس ويكون من الذرة والشعير و القمح .. يجب إخراجها من أول أيام الشهر الكريم إلى قبل موعد صلاة عيد الفطر المبارك و غير مستحب تأخير إخراجها بعد ذلك، وذلك ضمن التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه ديننا الحنيف.

موعد بدء شهر رمضان المبارك 2021

وفقا لإعلان دار الإفتاء المصرية فإن غدا الثلاثاء الموافق 13 إبريل الجاري هو أول أيام شهر رمضان بناء على تقارير التي وضعتها مرصد دار الإفتاء المصرية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية حيث يتم تجميع كافة الرؤى وإبلاغ دار الإفتاء المصرية بها وإعلان بدء الشهر الكريم أو تعذر رؤية الهلال حيث يتم الإعلان وسط أجواء احتفالية بدار الإفتاء المصرية يحضر كوكبة من رجال الدين والسياسة والإعلام بالدولة. 

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على من تجب زكاة الفطر

موعد إخراج زكاة الفطر لهذا العام و مقدارها وعلى من تجب إخراج الزكاة هى أبرز الأسئلة التي تشغل بال الكثير من المواطنين حاليا حيث تخرج زكاة الفطر على الشخص نفسه ومن يعول حتى وأن كان طفل حديث الولادة عمر ساعات من أبناءه أو الخدم الملزم بالانفاق عليهم وقد قدرتها دار الإفتاء المصرية العام الماضي بـ 15 جنيه على كل فرد وذلك قبل صلاة العيد.

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