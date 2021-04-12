تامر حسني بين أصدقائه في تترات رمضان

حرص النجم تامر حسني على تلبية عدد من طلبات أصدقائه في الوسط الفني والإعلامي المتواجدين بأعمال جديدة خلال الموسم الرمضاني القادم من خلال وضع صوته على تترات أعمالهم، لإضافة مزيد من القوة على تلك الأعمال.فخلال الساعات الماضية انتهى تامر من تسجيل أغنية تتر برنامج "الثمن" من تقديم الداعية مصطفى حسني للعرض خلال رمضان القادم عبر قنوات أون، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها الثنائي وتواجد تامر هذه المرة تلبية لطلب صديقه.كما انتهى "حسني" مؤخرا من تتر المسلسل المنتظر "نسل الأغراب" بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة بعد أن رشح المخرج محمد سامي تامر حسني لأداء الأغنية الجديدة كتتر للمسلسل الصعيدي الجديد والذي يتعاون فيه تامر مع سامي بعد مرات سابقة شهدت اتفاقا واندماجا في الأفكار بينهما كانت آخرها ظهوره كضيف شرف مسلسل "ولد الغلابة" تلبية لطلبات سامي.