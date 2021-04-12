رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسني بين أصدقائه في تترات رمضان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:32 ص
تامر حسني
تامر حسني
محمد قدري
طباعة
حرص النجم تامر حسني على تلبية عدد من طلبات أصدقائه في الوسط الفني والإعلامي المتواجدين بأعمال جديدة خلال الموسم الرمضاني القادم من خلال وضع صوته على تترات أعمالهم، لإضافة مزيد من القوة على تلك الأعمال.

فخلال الساعات الماضية انتهى تامر من تسجيل أغنية تتر برنامج "الثمن" من تقديم الداعية مصطفى حسني للعرض خلال رمضان القادم عبر قنوات أون، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها الثنائي وتواجد تامر هذه المرة تلبية لطلب صديقه.

كما انتهى "حسني" مؤخرا من تتر المسلسل المنتظر "نسل الأغراب" بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة بعد أن رشح المخرج محمد سامي تامر حسني لأداء الأغنية الجديدة كتتر للمسلسل الصعيدي الجديد والذي يتعاون فيه تامر مع سامي بعد مرات سابقة شهدت اتفاقا واندماجا في الأفكار بينهما كانت آخرها ظهوره كضيف شرف مسلسل "ولد الغلابة" تلبية لطلبات سامي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

«لم يلق عليه السلام».. أستاذ جامعي يضرب زميله في جامعة المنوفية

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية


الصور

image description

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

image description

محافظ أسيوط: تجهيز وتعبئة 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لحملة مؤسسة مصر الخير "افطار صائم"

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة " نبيل العزبي الابتدائية " تخيلدًا لأسم المحافظ الأسبق

image description

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

بالأسماء.. إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالمنوفية

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

توقيف 20 شخصًا يهربون مهاجرين من المغرب إلى إسبانيا

البرازيل: أغلبية مرضى الرعاية المركزة بسبب كورونا تحت سن الأربعين

فرنسا تتيح التطعيم ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم على 55 عاما

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

بعد فوزه بجائزته.. إسلام حمادة: الأبنودي كبيرنا الذي علمنا الشعر

«قصور الثقافة» تختتم ملتقى فنون وثقافة المرأة ببورسعيد